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12:42 (мск), источник: Известия

Паунд предложил изменить кодекс WADA после решения CAS по россиянам

Во всемирный антидопинговый кодекс необходимо внести изменения после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских атлетов, заявил бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд.

Источник: Известия

По его словам, пока инстанция в Лозанне не объяснит свой вердикт, трудно делать какие-либо выводы.

«Если CAS настаивает на абсолютных доказательствах, то всему антидопинговому движению нанесен критический ущерб. Возможно, нам стоит внести поправки в кодекс WADA, чтобы избежать подобных “причудливых” интерпретаций дел коллегиями арбитров CAS», — приводит его слова Inside The Games.

Паунд отметил, что Международный олимпийский комитет сможет подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда только если будет доказано, что коллегия превысила свои полномочия, или если окажется, что процесс велся несправедливо.

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