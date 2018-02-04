Паунд предложил изменить кодекс WADA после решения CAS по россиянам

По его словам, пока инстанция в Лозанне не объяснит свой вердикт, трудно делать какие-либо выводы.
«Если CAS настаивает на абсолютных доказательствах, то всему антидопинговому движению нанесен критический ущерб. Возможно, нам стоит внести поправки в кодекс WADA, чтобы избежать подобных “причудливых” интерпретаций дел коллегиями арбитров CAS», — приводит его слова Inside The Games.
Паунд отметил, что Международный олимпийский комитет сможет подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда только если будет доказано, что коллегия превысила свои полномочия, или если окажется, что процесс велся несправедливо.