Паунд предложил изменить кодекс WADA после решения CAS по россиянам

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По его словам, пока инстанция в Лозанне не объяснит свой вердикт, трудно делать какие-либо выводы.

«Если CAS настаивает на абсолютных доказательствах, то всему антидопинговому движению нанесен критический ущерб. Возможно, нам стоит внести поправки в кодекс WADA, чтобы избежать подобных “причудливых” интерпретаций дел коллегиями арбитров CAS», — приводит его слова Inside The Games.