Бах: Решение по допуску 15 россиян к ОИ должно быть принято в духе вердикта 5 декабря

Источник: Reuters

Исполком МОК 5 декабря решил допустить к выступлению на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане только «чистых» российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом в статусе «спортсмены-олимпийцы из России», Олимпийский комитет России был отстранен.

«Понимаю, какая возникла путаница. Я приношу извинения спортсменам, хотел как раз воспользоваться возможностью поговорить вчера с главами делегаций, (мы) провели телефонную конференцию со спортсменами. Этот вопрос (по участию 15 россиян) должен быть решен как можно быстрее, мы должны сделать все, чтобы прояснить это как можно четче и сделать это в духе решения, которое приняли 5 декабря», — сказал Бах журналистам.