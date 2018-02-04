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12:32 (мск), источник: Р-Спорт

Бах: Решение по допуску 15 россиян к ОИ должно быть принято в духе вердикта 5 декабря

ПХЕНЧХАН, 4 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Решение по выдаче приглашений для участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), должно быть принято в духе вердикта, вынесенного исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря, заявил глава МОК Томас Бах.

Источник: Reuters

Исполком МОК 5 декабря решил допустить к выступлению на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане только «чистых» российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом в статусе «спортсмены-олимпийцы из России», Олимпийский комитет России был отстранен.

«Понимаю, какая возникла путаница. Я приношу извинения спортсменам, хотел как раз воспользоваться возможностью поговорить вчера с главами делегаций, (мы) провели телефонную конференцию со спортсменами. Этот вопрос (по участию 15 россиян) должен быть решен как можно быстрее, мы должны сделать все, чтобы прояснить это как можно четче и сделать это в духе решения, которое приняли 5 декабря», — сказал Бах журналистам.

Ранее СAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи, вынесенного МОК за нарушение антидопинговых правил. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены. Впоследствии ОКР обратился в МОК с просьбой прислать 13 спортсменам и двум тренерам из числа 28, оправданных CAS, приглашения для участия в Играх-2018 в Пхенчхане. Этим вопросом будет заниматься комиссия МОК.

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