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12:31 (мск), источник: Р-Спорт

Бах: Новый формат подачи заявок на проведение ОИ позволит экономить до $1 млрд

ПХЕНЧХАН, 4 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Новый формат подачи заявок на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр позволит сэкономить организационным комитетам до миллиарда долларов, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Источник: РИА "Новости"

Заседание исполкома МОК прошло в южнокорейском Пхенчхане 3—4 февраля.

«Мы рассматривали и перспективы на будущее, что касается кандидатур на проведение Игр, — заявил Бах на пресс-конференции. — Это новая норма для Олимпийских игр, что позволит сэкономить самые масштабные средства, что было за всю историю Игр. Фундаментально переосмыслили организацию, упростили подачу кандидатур. На 2026 году процедура более гибка и менее затратная. Снизили бюджеты, связанные с предоставление кандидатур. Это поможет сэкономить 1 млрд долларов для летних Олимпийских и Паралимпийских игр и 500 млн для зимних Игр и Паралимпиады».

«Предлагается более ста различных мер, которыми могут воспользоваться оргкомитеты для сокращения бюджета. Предлагаем решения “под ключ” касательно, например, продажи билетов, сайтов. Новый подход будет обсуждаться в следующие дни на заседании сессии МОК. Это будет новая норма представления кандидатур», — подчеркнул президент МОК.

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