Бах: Новый формат подачи заявок на проведение ОИ позволит экономить до $1 млрд

Заседание исполкома МОК прошло в южнокорейском Пхенчхане 3—4 февраля.
«Мы рассматривали и перспективы на будущее, что касается кандидатур на проведение Игр, — заявил Бах на пресс-конференции. — Это новая норма для Олимпийских игр, что позволит сэкономить самые масштабные средства, что было за всю историю Игр. Фундаментально переосмыслили организацию, упростили подачу кандидатур. На 2026 году процедура более гибка и менее затратная. Снизили бюджеты, связанные с предоставление кандидатур. Это поможет сэкономить 1 млрд долларов для летних Олимпийских и Паралимпийских игр и 500 млн для зимних Игр и Паралимпиады».
«Предлагается более ста различных мер, которыми могут воспользоваться оргкомитеты для сокращения бюджета. Предлагаем решения “под ключ” касательно, например, продажи билетов, сайтов. Новый подход будет обсуждаться в следующие дни на заседании сессии МОК. Это будет новая норма представления кандидатур», — подчеркнул президент МОК.