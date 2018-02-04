Бах: Новый формат подачи заявок на проведение ОИ позволит экономить до $1 млрд

«Мы рассматривали и перспективы на будущее, что касается кандидатур на проведение Игр, — заявил Бах на пресс-конференции. — Это новая норма для Олимпийских игр, что позволит сэкономить самые масштабные средства, что было за всю историю Игр. Фундаментально переосмыслили организацию, упростили подачу кандидатур. На 2026 году процедура более гибка и менее затратная. Снизили бюджеты, связанные с предоставление кандидатур. Это поможет сэкономить 1 млрд долларов для летних Олимпийских и Паралимпийских игр и 500 млн для зимних Игр и Паралимпиады».