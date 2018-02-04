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12:06 (мск), источник: Интерфакс

Президент МОК заявил о необходимости реформировать CAS

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU — Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Международный спортивный суд (CAS) необходимо реформировать, качество его решений не удовлетворяет олимпийский комитет.

Источник: AP 2018

«Мы недовольны решением, обсуждали его вчера и сегодня. Считаем, что решение доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS», — сказал он на пресс-конференции в Пхенчхане в воскресенье.

В минувший четверг CAS оправдал 28 российских спортсменов, разрешив им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, в отношении 11 спортсменов вынес решения о замене пожизненного запрета на пропуск одной Олимпиады. Олимпийский комитет России попросил МОК допустить до участия в Олимпиаде 2018 года 15 россиян, которых оправдал CAS.

Бах отметил, что решение CAS «разочаровывающее и неожиданное для нас». По его словам, решение принято достаточно поздно, до Олимпиады остается мало времени. Кроме того, качество решения оставляет вопросы, и МОК не получил пока мотивировочной части.

Президент МОК также заявил, что решение о том, приглашать ли российских спортсменов, оправданных CAS, на Олимпиаду-2018, будет принято в течение нескольких дней. «Вопрос о приглашениях рассмотрит независимая комиссия, которая передаст рекомендации в течение нескольких дней», — сказал он.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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