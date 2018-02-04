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10:40 (мск), источник: Sports.kz

Знаменосец олимпийской сборной Казахстана прибыл в Южную Корею

Отечественные шорт-трекисты прибыли в Южную Корею для участия в зимних Олимпийских играх-2018, сообщает olympic.kz.

Напомним, на Олимпиаде сборная Казахстана выступит в следующем составе: Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев, Анастасия Крестова, Ионг А Ким.

Расписание соревнований по шорт-треку на ОИ-2018: 10 февраля — мужчины, 1500 м, финал (18:30) 13 февраля — женщины, 500 м, финал (18:10) 17 февраля — женщины, 1500 м, финал (18:10); мужчины, 1000 м, финал (18:30) 20 февраля — женщины, 3000 м, финал (17:30) 22 февраля — мужчины, 500 м, финал (17:20); женщины, 1000 м, финал (17:30); мужчин, 5000 м, финал (18:30).

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