Звезда мировой музыкальной сцены Рианна посетила встречу «Арсенала» и «Эвертона» в рамках 26-го тура АПЛ.
Знаменосец олимпийской сборной Казахстана прибыл в Южную Корею
Отечественные
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Отечественные
Напомним, на Олимпиаде сборная Казахстана выступит в следующем составе: Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев, Анастасия Крестова, Ионг А Ким.
Расписание соревнований по