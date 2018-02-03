Казахстанские атлеты продолжают пребывать в Корею

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3 февраля в Международный аэропорт Инхчона прилетел и фигурист Денис Тен, который проведет заключительный этап подготовки в Сеуле, а 11 февраля заедет в олимпийскую деревню.

Отметим, что олимпийские старты пройдут на 12 спортивных объектах, расположенных в двух кластерах. Горный кластер Пхенчхан примет спортсменов по лыжным дисциплинам, а прибрежный кластер Каннын — по коньковым. Олимпийские деревни также будут расположены в обоих кластерах.

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Пресс-служба НОК Казахстана представляет краткие итоги дня — 3 февраля.

Фристайл-могул. Сборная Казахстана по фристайл-могулу сегодня прилетела в Пхенчхан для участия на Олимпийских играх-2018. Напомним, в данном виде спорта честь страны будут защищать Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Юлия Галышева и Аяулым Амренова.

«Сегодня мы приехали в олимпийскую деревню в Пхенчхане. Завтра приступаем к тренировкам. Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку, постараемся порадовать вас успешными выступлениями. Мы очень рады, что за нас будет болеть целая страна. Алга, Казахстан!» — поделилась впечатлениями Юлия Галышева.

Шорт-трек. Сегодня и отечественные шорт-трекисты прибыли в Южную Корею для участия в зимних Олимпийских играх-2018. Напомним, на Олимпиаде сборная Казахстана в этом виде спорта выступит в следующем составе: Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев, Анастасия Крестова, Ионг А Ким.

Конькобежный спорт. Сборная Казахстана по конькобежному спорту провела первую тренировку на олимпийском льду. На Олимпиаде наша команда по конькобежному спорту выступит в следующем составе: Роман Креч, Денис Кузин, Федор Мезенцев, Станислав Палкин, Артем Крикунов, Екатерина Айдова.

Своим мнением о заключительном этапе подготовки конькобежцев поделился тренер-консультант сборной Вадим Саютин:

«Мы провели УТС в Японии сроком в полторы недели. Самое главное, прошли адаптацию. Те задачи, которые были поставлены — выполнили. Считаю, что сбор прошел положительно. Сегодня в первый раз постояли на льду Каннына. Лед, вроде, неплохой. По скоростным качествам соответствует равнинному катку. Пятого и седьмого февраля у нас тренировочные старты. Планируем, что 5 февраля на лед выйдет Екатерина Айдова, затем подключатся все остальные».

Отметим, что соревнования по конькобежному спорту в рамках зимних Олимпийских игр состоятся на крытом конькобежном стадионе «Каннын Овал».

«Все организовано, нормально. Олимпийский стандарт поддерживается. Не вижу никаких проблем. Сходил сегодня в деревню, посмотрел тренажерный зал, столовую — все на соответствующем уровне», прокомментировал Вадим Саютин условия в олимпийской деревне Каннына.

5 февраля в олимпийскую деревню заезжает сборная Казахстана по лыжным гонкам. 7 февраля состоится официальная церемония поднятия флага Республики Казахстан в Пхенчхане.