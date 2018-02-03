Казахстанские атлеты продолжают пребывать в Корею
Как сообщает
Как сообщает
3 февраля в Международный аэропорт Инхчона прилетел и фигурист Денис Тен, который проведет заключительный этап подготовки в Сеуле, а 11 февраля заедет в олимпийскую деревню.
Отметим, что олимпийские старты пройдут на 12 спортивных объектах, расположенных в двух кластерах. Горный кластер Пхенчхан примет спортсменов по лыжным дисциплинам, а прибрежный кластер Каннын — по коньковым. Олимпийские деревни также будут расположены в обоих кластерах.
«Сегодня мы приехали в олимпийскую деревню в Пхенчхане. Завтра приступаем к тренировкам. Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку, постараемся порадовать вас успешными выступлениями. Мы очень рады, что за нас будет болеть целая страна. Алга, Казахстан!» — поделилась впечатлениями Юлия Галышева.
Конькобежный спорт. Сборная Казахстана по конькобежному спорту провела первую тренировку на олимпийском льду. На Олимпиаде наша команда по конькобежному спорту выступит в следующем составе: Роман Креч, Денис Кузин, Федор Мезенцев, Станислав Палкин, Артем Крикунов, Екатерина Айдова.
Своим мнением о заключительном этапе подготовки конькобежцев поделился
«Мы провели УТС в Японии сроком в полторы недели. Самое главное, прошли адаптацию. Те задачи, которые были поставлены — выполнили. Считаю, что сбор прошел положительно. Сегодня в первый раз постояли на льду Каннына. Лед, вроде, неплохой. По скоростным качествам соответствует равнинному катку. Пятого и седьмого февраля у нас тренировочные старты. Планируем, что 5 февраля на лед выйдет Екатерина Айдова, затем подключатся все остальные».
Отметим, что соревнования по конькобежному спорту в рамках зимних Олимпийских игр состоятся на крытом конькобежном стадионе «Каннын Овал».
«Все организовано, нормально. Олимпийский стандарт поддерживается. Не вижу никаких проблем. Сходил сегодня в деревню, посмотрел тренажерный зал, столовую — все на соответствующем уровне», прокомментировал Вадим Саютин условия в олимпийской деревне Каннына.
5 февраля в олимпийскую деревню заезжает сборная Казахстана по лыжным гонкам. 7 февраля состоится официальная церемония поднятия флага Республики Казахстан в Пхенчхане.
Открытие Игр состоится 9 февраля. Зимняя Олимпиада продлится до 25 февраля.