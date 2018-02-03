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19:31 (мск), источник: Р-Спорт

Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит вопрос приглашения на Олимпиаду-2018 13 российских спортсменов и двух тренеров, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, но оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS). Российская сторона рассчитывает, что решение МОК будет вынесено до старта Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Источник: РИА "Новости"

По результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, в прошлом году от Олимпиад были пожизненно отстранены 43 российских атлета, их результаты с Игр-2014 были аннулированы. МОК признал, что спортсмены виновны в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. 42 спортсмена подали апелляции в CAS на это решение.

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CAS 1 февраля объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 атлетов на решение МОК. Санкции с этих спортсменов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены. Олимпийский комитет России (ОКР) попросил МОК прислать приглашения на Игры-2018 на 15 человек из числа этих 28: на 13 спортсменов и двух тренеров.

Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков ранее заявил, что ОКР попытается добиться участия в Играх скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной и Марии Орловой, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой, конькобежек Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Артема Кузнецова и саночницы Татьяны Ивановой. Из них Третьяков, Никитина, Легков, Вылегжанин, Бессмертных, Фаткулина и Иванова становились медалистами Игр в Сочи.

Двое тренеров, которые на Играх в Сочи были действующими спортсменами: Альберт Демченко, возглавляющий сборную России по санному спорту, и Сергей Чудинов, входящий в состав тренерского штаба сборной России по скелетону.

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Надежда на успех

В пресс-службе МОК РИА Новости сообщили, что комиссия МОК рассмотрит вопрос о приглашении 13 спортсменов и двух тренеров на Игры. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заверил в субботу, что решение должно быть принято до старта Олимпиады, церемония открытия которой пройдет 9 февраля. «Мы будем рассматривать каждый конкретный случай, учитывая обстоятельства, каждое конкретное дело по спортсменам и по тренерам», — подчеркнул он.

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду на скорое и положительное решение МОК. «Надеемся, что окончательное решение по 13 спортсменам и двум тренерам из России, оправданным Спортивным арбитражным судом, будет вынесено до старта Игр и это решение будет положительное. Спортсмены, ждущие этого вердикта, в данный момент готовятся к Олимпийским играм в ожидании справедливого решения специалистов МОК», — заявил Колобков РИА Новости.

CAS в четверг вынес решения по апелляциям еще 11 россиян, которые были удовлетворены частично.

Так, вердикт МОК оставлен в силе, за исключением того, что пожизненное отстранение от Олимпиад заменено на отстранение только от Игр в Пхенчхане.

МОК 5 декабря на исполкоме в Лозанне принял решение, что выступить на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане смогут только «чистые» российские спортсмены, но под олимпийским флагом. Статус спортсменов — «олимпийский атлет из России» (OAR). Такой вердикт был вынесен на основании расследований двух собственных комиссий МОК под руководством Освальда и Самуэля Шмида.

Комиссия Шмида анализировала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ «допинговой системы» найдено не было.

До решения CAS ОКР сообщил, что в российскую заявку на Игры вошли 169 спортсменов. Ряд лидеров российской команды в своих видах спорта приглашения на Олимпиаду не получили, в частности шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов.

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