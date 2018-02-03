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19:09 (мск), источник: Вести.Ru

Россияне поддержали олимпийцев митинг-концертами

Жители многих российских городов 3 февраля пришли на митинги-концерты, чтобы показать единство народа, поговорить об истории и героях страны. Речь шла о ветеранах войны, а также о российских спортсменах, которым нужна поддержка в преддверии Олимпиады в Южной Корее. Самой масштабной акция стала в Москве. Как она прошла в столице и в других городах?

— Мы любим Россию и помним нашу историю!

В столице даже мокрый снег с дождем не помешали акции «Россия в моём сердце!» Васильевский спуск забит до отказа, здесь собрались больше 60 тысяч человек. Со сцены звучали речи о победе в Великой Отечественной войне, о годовщине окончания Сталинградской битвы. Участники также поддержали олимпийцев, которые будут вынуждены выступать в нейтральном статусе. В их честь подняли триколор.

Обсуждали политику, экономику и многое другое. Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который долгое время работал в Сирии, рассказал о том, как относятся в России в тех местах, где еще недавно полыхала война.

«Вы не представляете, как часто простые жители этой страны мне говорили спасибо за то, что Россия откликнулась на зов о помощи», — поделился он.

В Симферополе центральная площадь города усеяна российскими флагами: здесь выступают против санкций. Говорят: несмотря на внешнее давление, крымчан не сломить.

— Сильная Россия санкций не боится! Ура!

Вместе с этим много говорят и о знаменательных датах в истории страны.

«Февраль для крымчан — особенный месяц. Для нас это и начало Крымской весны, мы все это связываем и с 75-летием Сталинградской битвы, и Крымской конференцией в Ялте, которая произошла в 1945 году, и началом нашего референдума с 27 февраля», — говорит председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Патриотический марафон стартовал с Дальнего Востока. Принимали участие Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Благовещенск и не только. Здесь также поддерживают олимпийцев. Во Владивостоке собрались представители всех спортивных федераций Приморья — даже подводного плавания. Все говорят о том, что поддержка и взаимовыручка сегодня важны как никогда.

«Вся Россия их поддерживает, и, я надеюсь, это их как-то подтолкнет на новые шаги, рекорды, подвиги», — говорит Виталий Оботин.

Чуть позже уже в Кемерове волонтеры и вовсе выстроились в сложнейшую фигуру — пять колец Олимпийских игр.

Ко всероссийской акции в поддержку олимпийцев присоединился и Санкт-Петербург. На площади перед концертным залом «Октябрьский» собралось больше десяти тысяч человек. Волонтеры, знаменитые петербуржцы и просто неравнодушные жители города пришли сюда, чтобы громко заявить: несмотря ни на что, будем болеть за наших.

Без исключения акция затронула десятки российских городов. Тюмень, Екатеринбург, Краснодар… Только в Махачкале принять участие в митинге в поддержку олимпийцев на площади Ленина пришли от трех до пяти тысяч человек. Такой размах акции лишний раз доказывает: единство России неоспоримо.

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