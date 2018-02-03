Россияне поддержали олимпийцев митинг-концертами
Жители многих российских городов 3 февраля пришли на
Жители многих российских городов 3 февраля пришли на
— Мы любим Россию и помним нашу историю!
В столице даже мокрый снег с дождем не помешали акции «Россия в моём сердце!» Васильевский спуск забит до отказа, здесь собрались больше 60 тысяч человек. Со сцены звучали речи о победе в Великой Отечественной войне, о годовщине окончания Сталинградской битвы. Участники также поддержали олимпийцев, которые будут вынуждены выступать в нейтральном статусе. В их честь подняли триколор.
Обсуждали политику, экономику и многое другое. Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который долгое время работал в Сирии, рассказал о том, как относятся в России в тех местах, где еще недавно полыхала война.
«Вы не представляете, как часто простые жители этой страны мне говорили спасибо за то, что Россия откликнулась на зов о помощи», — поделился он.
В Симферополе центральная площадь города усеяна российскими флагами: здесь выступают против санкций. Говорят: несмотря на внешнее давление, крымчан не сломить.
— Сильная Россия санкций не боится! Ура!
Вместе с этим много говорят и о знаменательных датах в истории страны.
«Февраль для крымчан — особенный месяц. Для нас это и начало Крымской весны, мы все это связываем и с 75-летием Сталинградской битвы, и Крымской конференцией в Ялте, которая произошла в 1945 году, и началом нашего референдума с 27 февраля», — говорит председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
Патриотический марафон стартовал с Дальнего Востока. Принимали участие
«Вся Россия их поддерживает, и, я надеюсь, это их
Чуть позже уже в Кемерове волонтеры и вовсе выстроились в сложнейшую фигуру — пять колец Олимпийских игр.
Ко всероссийской акции в поддержку олимпийцев присоединился и
Без исключения акция затронула десятки российских городов. Тюмень, Екатеринбург, Краснодар… Только в Махачкале принять участие в митинге в поддержку олимпийцев на площади Ленина пришли от трех до пяти тысяч человек. Такой размах акции лишний раз доказывает: единство России неоспоримо.