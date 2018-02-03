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17:42 (мск), источник: Р-Спорт

Около 2500 допинг-проб будет взято во время Олимпиады-2018

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Около 2500 допинг-проб будет взято у спортсменов во время зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, заявил директор медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Баджетт.

Источник: Reuters

«На этих Играх будет проведено 2500 допинг-тестов (проб мочи и крови), — сказал Баджетт, которого цитирует официальный сайт МОК. — Более 1400 из них будут взяты во внесоревновательный период, более 1000 — в соревновательный».

Антидопинговая рабочая группа, занимающаяся тестированием перед Олимпиадой, официально завершила свою деятельность 31 января. С апреля прошлого года было взято более 16 760 проб.

«Во время Игр у нас интенсивный период тестирования, но это всего лишь четыре недели. Важно иметь эффективную (антидопинговую) программу, которая должна покрыть то время, когда спортсмены могут с большей вероятностью обмануть или подумать, что имеют возможность избежать проверки», — добавил Баджетт.

Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет 9—25 февраля.

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