Около 2500 допинг-проб будет взято во время Олимпиады-2018

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«На этих Играх будет проведено 2500 допинг-тестов (проб мочи и крови), — сказал Баджетт, которого цитирует официальный сайт МОК. — Более 1400 из них будут взяты во внесоревновательный период, более 1000 — в соревновательный».

Антидопинговая рабочая группа, занимающаяся тестированием перед Олимпиадой, официально завершила свою деятельность 31 января. С апреля прошлого года было взято более 16 760 проб.

«Во время Игр у нас интенсивный период тестирования, но это всего лишь четыре недели. Важно иметь эффективную (антидопинговую) программу, которая должна покрыть то время, когда спортсмены могут с большей вероятностью обмануть или подумать, что имеют возможность избежать проверки», — добавил Баджетт.