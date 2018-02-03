Около 2500 допинг-проб будет взято во время Олимпиады-2018
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Около 2500
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Около 2500
«На этих Играх будет проведено 2500
Антидопинговая рабочая группа, занимающаяся тестированием перед Олимпиадой, официально завершила свою деятельность 31 января. С апреля прошлого года было взято более 16 760 проб.
«Во время Игр у нас интенсивный период тестирования, но это всего лишь четыре недели. Важно иметь эффективную (антидопинговую) программу, которая должна покрыть то время, когда спортсмены могут с большей вероятностью обмануть или подумать, что имеют возможность избежать проверки», — добавил Баджетт.
Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет