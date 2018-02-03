WADA создало команду наблюдателей за Олимпийскими играми-2018 из девяти человек

Как отмечается в релизе, команда наблюдателей, в которую вошли международные эксперты по борьбе с допингом, призвана внушить уверенность спортсменам и общественности в эффективности и надежности олимпийской и паралимпийской антидопинговых программ. Наблюдатели будут следить за планированием и своевременным забором допинг-проб, выдачей терапевтических исключений, а также перемещением контейнеров и анализом проб.
Главой команды наблюдателей на ОИ-2018 назначен бывший исполнительный директор Австралийского спортивного антидопингового агентства (ASADA) Бен Макдэвитт. Также в нее вошли следующие спортивные функционеры из разных стран: Фредерик Донзе (Швейцария), Илария Баудо (Италия), Оскель Барросо (Куба), Тьерри Богосян (США), Чжиюй Чэнь (Китай), Карин Анри (Канада), Доминик Леруа (Канада/Швейцария) и Кадидиату Тункара (Мали).
Команда наблюдателей, которая будет работать на Паралимпийских играх-2018, состоит из пяти человек: Пирйо Рууту (Финляндия, глава команды), Георгий Цамис (Греция), Франсиско Леон (Перу), Катрин Боллон (Франция) и Гобинатан Наир (Сингапур).