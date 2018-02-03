WADA создало команду наблюдателей за Олимпийскими играми-2018 из девяти человек

Как отмечается в релизе, команда наблюдателей, в которую вошли международные эксперты по борьбе с допингом, призвана внушить уверенность спортсменам и общественности в эффективности и надежности олимпийской и паралимпийской антидопинговых программ. Наблюдатели будут следить за планированием и своевременным забором допинг-проб, выдачей терапевтических исключений, а также перемещением контейнеров и анализом проб.