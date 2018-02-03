Девять человек вошли в независимую команду наблюдателей WADA на Олимпийские игры

Отмечается, что в состав вошли независимые эксперты по борьбе с допингом, которые выступят гарантами качества, эффективности и надежности антидопинговых программ на Играх как для спортсменов, так и для общественности. Наблюдатели будут следить за планированием, своевременностью допинг-контроля, выдачей терапевтических исключений, перемещением контейнеров и анализом образцов. Эксперты будут иметь возможность своевременно давать необходимые рекомендации по усовершенствованию процедуры допинг-контроля Международному олимпийскому комитету и оргкомитету Игр.