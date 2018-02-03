Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Школьница случайно устроила стрельбу и ранила нескольких человек
Спустя 18 лет нашли напавших на роту десантников Пскова в Чечне
Костенко эмоционально ответила завистникам
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Жесткая битва грузовиков в пробке: видео из Казахстана
История самого первого автомобиля (не Бенца)
Первая русская династия в НХЛ. Большое интервью Наместникова
Касаткина обыграла Возняцки в 1/4 финала турнира в Петербурге
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Жизель Бундхен без макияжа и в тапках-зайчиках снялась для Vogue
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
8«Россия должна это ценить»
11Разгром «Валенсии», матчи Кубка Англии и другие события выходных
00:55 (мск), источник: ТАСС

Оправдание российских спортсменов в CAS станет одной из главных тем исполкома МОК

ТАСС, 3 февраля. Заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) открывается в субботу в южнокорейском Пхёнчхане.

Источник: РИА "Новости"

Исполком организации обсудит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об оправдании 28 из 39 российских спортсменов по делам о нарушении антидопинговых правил.

Заседание исполкома в столице открывающихся 9 февраля зимних Олимпийских игр предваряет 132-ю сессию МОК, которая пройдет в Пхёнчхане 6—7 февраля. Как и на сессии, так и на исполкоме российский вопрос будет главным в повестке дня. Обнародованное в четверг решение CAS о полном удовлетворении 28 и частичном — 11 апелляций российских спортсменов, лишенных медалей Игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх, изменило повестку дня исполкома. Члены МОК должны выработать свою позицию по поводу возможного участия ранее дисквалифицированных российских спортсменов в Играх в Пхёнчхане.

Читайте также
«Мы хотим заставить МОК пригласить спортсменов в Пхенчхан»

В повестке дня заседания исполкома МОК доклады представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) о планах допинг-контроля спортсменов перед Играми, а также представителей российской делегации. На исполкоме также будут заслушаны доклады президента МОК Томаса Баха, представителей федераций летних и зимних видов спорта, а также организационных комитетов предстоящих Олимпийских игр — зимних в Пхёнчхане и в 2022 году в Пекине, летних в 2020 году в Токио и 2024 году в Париже.

Важным пунктом повестки дня исполкома станет вопрос распределения медалей на летней Олимпиаде 2020 года в Токио, в программу которой включены три новых вида спорта — карате, скейтбординг и скалолазание.

Исполком МОК пройдет в течение субботы и воскресенья в здании Международного вещательного центра Олимпиады. После окончания воскресного дня заседания состоится пресс- конференция Томаса Баха. 5 февраля члены исполкома проведут встречу с представителями комиссии спортсменов МОК, а также совершат ознакомительную поездку в олимпийскую деревню. В понедельник состоится открытие 132-й сессии МОК, которая начнет свою работу 6 февраля.

В исполнительный комитет МОК входят президент Томас Бах, четыре вице-президента и еще девять членов.

Война адвокатов: члены МОК опасаются массовых судебных разбирательств
Во время загрузки произошла ошибка.
2 февраля© Ньюстюб
 "Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Родченков на допросе в CAS не смог вразумительно ответить на вопросы
Муса приехал и забил. У ЦСКА опять ничья на сборе
«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», у Малкина 4 очка, у Овечкина 3
Касаткина обыграла Возняцки в 1/4 финала турнира в Петербурге
Свендсен: Не понимаю, почему слова Родченкова принимают на веру
Освальд: Доказательств вины россиян достаточно, и я разочарован
«Химки» обыграли «Уникаху» в матче баскетбольной Евролиги
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь