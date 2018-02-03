Оправдание российских спортсменов в CAS станет одной из главных тем исполкома МОК
ТАСС, 3 февраля. Заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) открывается в субботу в южнокорейском Пхёнчхане.
ТАСС, 3 февраля. Заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) открывается в субботу в южнокорейском Пхёнчхане.
Исполком организации обсудит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об оправдании 28 из 39 российских спортсменов по делам о нарушении антидопинговых правил.
Заседание исполкома в столице открывающихся 9 февраля зимних Олимпийских игр предваряет 132-ю сессию МОК, которая пройдет в Пхёнчхане
В повестке дня заседания исполкома МОК доклады представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) о планах
Исполком МОК пройдет в течение субботы и воскресенья в здании Международного вещательного центра Олимпиады. После окончания воскресного дня заседания состоится пресс- конференция Томаса Баха. 5 февраля члены исполкома проведут встречу с представителями комиссии спортсменов МОК, а также совершат ознакомительную поездку в олимпийскую деревню. В понедельник состоится открытие 132-й сессии МОК, которая начнет свою работу 6 февраля.
В исполнительный комитет МОК входят президент Томас Бах, четыре