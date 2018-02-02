«Им все сошло с рук»: как мир встретил победу российских олимпийцев в суде

Источник: РИА "Новости"

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх.

Благодаря этому решению некоторые российские олимпийцы — лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков, саночник Альберт Демченко, конькобежцы Ольга Фаткулина и Иван Скобрев, скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитна — получат обратно олимпийские медали, которые потеряли после решения МОК.

В России решение CAS было встречено с ликованием. Президент России Владимир Путин даже призвал реагировать на победу «без эйфории», хотя подчеркнул, что очень рад ей. Российские спортсмены признавались, что испытали от победы в Лозанне эмоции, как будто снова выиграли медаль.

Однако многим западным тренерам и спортсменам показалось, что решение суда поставило под угрозы чистый спорт и позволило избежать наказания за допинговые нарушения.

Международный Олимпийский комитет

«Решение может оказать серьезное влияние на будущую борьбу с допингом. Поэтому МОК будет очень тщательно анализировать обоснование решений, как только они будут доступны, и рассмотрит возможные последствия — в том числе возможность апелляции в Швейцарский федеральный трибунал».

Ханс-Йоахим Зеппельт, автор фильмов о допинге в российском спорте.

«Это объявление о крахе всей системы борьбы с допингом. Больше и сказать нечего. CAS сегодня и не оспаривал существования государственной допинг-системы в России. Это фатальный сигнал всему миру о том, что может существовать такая система, как в России или ГДР 30 лет назад».

Йорг Мебус, редактор немецкой «Службы спортивной информации».

«Продолжающийся акцент на отдельных случаях отвлекает внимание от коллективной вины российского государства и дает и без того бесчисленным критикам МОК основания говорить, что единственное, чего на самом деле хотят [глава МОК Ричард] Бах и компания — защищать Россию».

Трэвис Тайгарт, глава американского антидопингового агентства (USADA).

«Провал МОК попытке быстро и решительно справиться с беспрецедентной атакой России на принцип “фейр-плей” подорвал доверие общества в ценности олимпийского движения».

За десятками ошеломительных нарушений не последовало наказания — и это в преддверии Игр-2018. Единство Олимпиады было нарушено. Все это дурно пахнет. Для чистых спортсменов это продолжающийся ночной кошмар.

Джим Вальден, адвокат информатора WADA Григория Родченкова.

«Некоторые спортсмены получили легкое наказание, но большинство из них просто как будто заполучило билет на свободный выход из тюрьмы. Решение CAS только приободрит мошенников, усложнит путь к победе для чистых спортсменов. Это еще один нечестно заработанный выигрыш коррумпированной российской допинг-системы и конкретно президента России Владимира Путина».

Альфонс Херманн, президентом Немецкого олимпийского спортивного союза.

Это пощечина чистому спорту.

Бекки Скотт, канадская лыжница, глава комиссии спортсменов WADA.

«Это решение обескуражило меня. Это большая ошибка правосудия. Были неопровержимые доказательства того, что в России существует государственная система поддержки допинга. Как те, кто принимал в этом участие, могли остаться безнаказанными?».

Сэм Эдни, канадский саночник, рассчитывал на бронзовую медаль после дисквалификации Альберта Демченко.

Сегодня очень-очень темный день для Олимпийских игр и всего чистого спорта. Если он вообще еще существует.

Адам Пенгилли, представитель МОК от Великобритании.

«Я очень зол. Это темный день для спорта, потому что воры и обманщики победили. Доказательства были неопровержимыми. CAS допустил провал. Нам нужно очень серьезно оценить на мировое спортивное руководство и судебную систему. То огромное мошенничество, которое мы увидели на Играх в Сочи, и годы допинговых нарушений привели только к небольшому наказанию. Молчаливое и чистое большинство спортсменов просто заставляют страдать. Я извиняюсь перед теми атлетами, у которых украли мечты, медали, деньги и, что самое важное, веру в спорт».

Рикард Грип, главный тренер сборной Швеции по лыжам.

«Решение меня очень удивило. Весь процесс был очень длинным и был странно организован».

(Шведские лыжники Эмиль Йонссон и Теодор Петерсон могли получить серебряные медали вместо бронзы после дисквалификации российских лыжников — Би-би-си).

Дайнис Дукурс, тренер сборной Латвии по скелетону.

Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами. Они собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. Но, мне кажется, у истории будет какое-то продолжение.

«Пока это все напоминает качели. Наша задача — чтобы этими качелями не досталось нам по лбу. У русских есть пословица “нет дыма без огня”, а в Сочи огонек был. Я в этом убежден».

(Сын Дукурса, Мартинс Дукурс, должен был получить золотую медаль после дисквалификации оправданного судом Александра Третьякова — Би-би-си).

Кэти Юлендер, скелетонистка из США, могла получить бронзу россиянки Татьяны Никитны.

«Я очень расстроена. Людям, которые уничтожали пробы ради победы, вернут медали. Им просто все сошло с рук».

Андрес Бессеберг, глава Международного союза биатлонистов.

«Доказательная база в этом деле была очень слабая. Но в России все-таки была организованная допинг-система. Как далеко она зашла — вопрос».

Андреас Траутфеттер (Германия), вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона.

«Решение следовало из принципов европейского права. Существует презумпция невиновности. Доказательств было мало с самого начала».