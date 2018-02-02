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17:55 (мск), источник: Советский спорт

Эмиль Хегле Свендсен: Не понимаю, почему слова Родченкова принимают на веру

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен рассказал о своем видении ситуации вокруг допинга в российском спорте.

«Это лёгкий хаос. Если МОК дисквалифицировал россиян без достаточных доказательств, им должно быть стыдно. Массовое отстранение спортсменов — это одно их тех решений, для которых требуются факты в каждом отдельном случае. Найти эти факты непросто. Вероятно, какие-то нарушения были, но для наказания атлетов нужны убедительные доказательства.
В докладе Макларена есть косвенные улики, но там нет доказательств. В нём лишь содержатся упоминания о странных вещах. В итоге мы имеем то, что имеем. Но я вовсе не наивный человек и понимаю, что в России мошенничали. Родченков — странный человек. Не понимаю, почему его слова принимают на веру. Одного заявления Григория мало для того, чтобы отстранять спортсменов», — цитирует Свендсена TV2.

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