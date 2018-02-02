Наперекор WADA: Сеул болеет за россиян

Источник: Газета.Ру

В Южной Корее появилось официальное движение болельщиков России из числа местных жителей, которые будут активно поддерживать наших спортсменов во время Зимних Олимпийских игр — 2018.

Инициатором создания этого объединения стала правящая демократическая партия Кореи «Тобуро».

Переговоры о создании подобной группы поддержки между «Тобуро» и Олимпийским комитетом России (ОКР) начались еще в декабре 2017 года, когда Международный олимпийский комитет (МОК) в полном составе отстранил нашу сборную от Игр-2018, допустив лишь некоторых спортсменов в нейтральном статусе.

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И вот, накануне Олимпиады, 2 февраля в здании парламентского комплекса Сеула состоялась торжественная презентация движения.

В мероприятии приняла участие лидер «Тобуро» Чху Ми Э, а также посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

«Наша партия, как мы и обещали, сформировала группу поддержки, которую мы сегодня официально запускаем. Тем самым мы хотим показать, что мы с Россией друзья», — цитирует ТАСС главу правящей партии Кореи.

Чху Ми Э также уточнила, что обсуждала вопрос создания фанатского движения лично с президентом ОКР Александром Жуковым, а к окончательной договоренности удалось прийти еще в прошлом году.

Напомним, в декабре политический лидер Кореи посетила Москву с восьмидневным рабочим визитом, в ходе которого обсудила вопросы политического и экономического сотрудничества на встречах с министром по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой, вице-премьером правительства России Юрием Трутневым и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Официальной целью визита называлось укрепление отношений с Россией в целях разрешения северокорейского кризиса, однако пресс-секретарь «Тобуро» Пэк Хе Рюн также сообщил, что лидер партии попытается оказать убедить российских чиновников в том, что наши спортсмены должны принять участие в Олимпиаде хотя бы под нейтральным флагом.

Судя по всему, российская и корейская сторона прекрасно друг друга поняли.

На презентации движения корейских поклонников России посол нашей страны Тимонин выразил благодарность азиатским партнерам и отметил в своей речи, что возникновение подобной группы поддержки свидетельствует о близких отношениях между государствами.

«Для нас особенно важно, что это решение со стороны парламента принято, несмотря на беспрецедентное давление на российских спортсменов, несмотря на попытки международных спортивных чиновников отстранить от участия в Играх многих атлетов из России, предъявив им безосновательные обвинения в употреблении допинга, — подчеркнул чиновник. — Участие наших спортсменов в Играх сделает Олимпиаду еще более интересной, зрелищной и привлечет еще большее число зрителей из всех стран мира.

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Красивый жест Сеула уже успели по достоинству оценить в России. Так, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова назвала решение «Тобуро» «человеческим», что стоит выше политики.

«Это точно не политический акт. Это тот случай, когда акт человеческий. Спортсменам очень тяжело находиться в подобной ситуации в другой стране — без флага и с небольшим количеством болельщиков, которые могут приехать в связи со сложившимися обстоятельствами.

Действия корейцев показали, что они все понимают и что для них все равны. Это лишний раз доказывает, что спорт — это мир, — приводит слова Журовой RT.

Создание фанатского движения в поддержку россиян прокомментировал также бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.

«Это приятные известия. Я рад, что Южная Корея приняла такое решение. Я был в Тэгу (четвертый по величине город в Южной Корее. — «Газета.Ru») в 2011 году и уже тогда почувствовал доброе отношение к россиянам, к нашей команде.

Корейцы — очень сильные болельщики и любители спорта. Они активно помогали всем командам, которые приезжали на чемпионат мира по легкой атлетике.

Хочется выразить им большую благодарность за то, что в такой ситуации они не боятся оказывать содействие. Они не просто гарантируют нам то, что гарантировать должны, а еще и поддерживают спортсменов, — отметил Балахничев.

Напомним, российские атлеты смогут принять участие в Играх только под нейтральным флагом — в статусе «олимпийцев из России». МОК допустил до соревнований 169 спортсменов, которые не имели ранее проблем с допингом и не находятся в данный момент в «списках подозреваемых» у Всемирного антидопингового агентства (WADA), его информатора Григория Родченкова и различных комиссий МОК.

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1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 россиян, которых МОК в 2017 году пожизненно отстранил от Олимпиады и лишил результатов Сочи-2014, посчитав их виновными в употреблении допинга.

Суд признал доказательства Международного олимпийского комитета недостаточными для введения таких санкций и восстановил право этих спортсменов на участие в Играх, вернув им все достижения сочинской Олимпиады.