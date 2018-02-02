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16:49 (мск), источник: Р-Спорт

Суд Швейцарии: МОК может опротестовать решение CAS только при процедурных нарушениях

ЖЕНЕВА, 2 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный олимпийский комитет может подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским атлетам только в случае возможных процедурных нарушений во время рассмотрения дел и в течение 30 дней с момента публикации мотивировочной части вердикта CAS, заявил РИА Новости официальный представитель Федерального суда Швейцарии Питер Жози.

Источник: РИА "Новости"

CAS в четверг объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании их результатов с Игр в Сочи. Апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично. В четверг МОК, реагируя на решение CAS по апелляциям российских атлетов, сообщил, что тщательно проанализирует мотивировочную часть решения суда, когда она будет доступна, и «обсудит последующие шаги, включая подачу апелляции в швейцарский Федеральный суд».

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Представитель суда сообщил, что согласно статье 77 швейцарского законодательства, в Федеральном суде могут быть оспорены решения международного арбитража в области гражданского права, в том числе, по вопросам, касающимся спортивной тематики, но при определенных условиях.

«Опротестование в Федеральном суде Швейцарии (решений CAS — ред.) возможно только на ограниченных основаниях, таких как недостаток компетенции, нарушение процедуры, к примеру, нарушение права на честный суд, а также несовместимость вынесенного решения с общественным порядком», — сказал он.

Жози отметил, что согласно швейцарскому законодательству, в Федеральный суд можно обратиться в случае, если арбитраж оказался некомпетентным, когда не были соблюдены равные права сторон быть услышанными в суде, а также в случае, когда арбитраж отказывается вынести решения по вопросу, которым он непосредственно занимается, или итоговое решение угрожает общественному порядку.

Кроме того, согласно швейцарскому законодательству, МОК вправе подать апелляцию в Федеральный суд в течение 30 дней после публикации мотивировочной части вердикта. По истечении этого срока решение CAS вступает в силу.

Жози добавил, что решение по апелляции будет рассмотрено в письменном виде, однако бывают исключения в виде проведения публичных слушаний.

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