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13:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: МОК обсудит решение CAS по спортсменам РФ на заседании исполкома 3 и 4 февраля

ТАСС, 2 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит решение Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего 28 российских спортсменов по делам о нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, на заседании исполкома 3 и 4 февраля. Об этом сообщает портал Around the Rings.

В четверг CAS объявил об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов на Играх в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично — суд нашел основания для признания их виновными в нарушении антидопинговых правил, однако их пожизненное отстранение заменено на пропуск следующих Олимпийских игр, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году. Ранее сообщалось, что в случае положительного решения CAS спортсмены, чьи апелляции будут удовлетворены, могут войти в число участников предстоящей Олимпиады.

Позднее МОК в своем заявлении выразил сожаление решением суда, а также объявил о намерении обжаловать вердикт в Федеральном суде Швейцарии. В свою очередь Олимпийский комитет России (ОКР) после совещания со спортивными федерациями сформировал список из 15 человек из числа оправданных CAS атлетов, кто мог бы претендовать на участие в Играх, и попросил МОК предоставить им приглашения на Олимпиаду-2018 не позднее 2 февраля.

Издание отмечает, что первоначально на исполкоме МОК должны были быть заслушаны доклады представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) о планах тестирования спортсменов перед Играми, а также представителей российской делегации. Однако в связи с решением CAS основное внимание исполкома будет сосредоточено на выработке позиции организации по данному вопросу, а также проработке дальнейших действий.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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