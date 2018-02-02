«Оправдываться не в чем». Российские паралимпийцы собираются в Пхенчхан

Источник: РИА "Новости"

Паралимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 18 марта.

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IPC 29 января решил допустить к Паралимпиаде атлетов из России в статусе нейтральных спортсменов. Российские паралимпийцы выступят в пяти видах спорта: горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, сноуборде и керлинге на колясках. IPC объявил, что ожидает, что квалификационные критерии и условия для участия в Играх выполнят 30−35 российских паралимпийцев, а также создал специальную комиссию, которая будет заниматься определением соответствия членов российской делегации «исключительным мерам», разработанным IPC для представителей России.

Исполком ПКР 1 февраля принял решение отправить заявку на Паралимпиаду-2018, в которую будут включены 33 спортсмена и семь лидеров (сопровождающих). Комиссия IPC утвердит предварительный список атлетов из России 13 февраля.

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Все знают, из какой мы страны

«ПКР за полтора года провел немалую работу по восстановлению членства в IPC. Мы выполнили — и это признано — все критерии, кроме двух, — отметил президент ПКР Владимир Лукин. — Результатом этого стал допуск российских спортсменов на зимние Паралимпийские игры».

Лукин отметил, что перед заседанием исполкома собралась комиссия спортсменов, которая единодушно высказалась за то, чтобы россияне приняли участие в Играх, а исполком утвердил это решение.

«Мы, конечно, понимаем, что это участие далеко от полноценного участия — принимает участие половина от того количества, на которое можно было рассчитывать. Тем не менее исполком и комиссия спортсменов ПКР приняли это решение, исходя из того, что мы шаг за шагом должны решать проблему с допингом, которая существует, и не только в нашей стране. И мы начали ее решать, в том числе и на законодательном уровне», — добавил Лукин.

«Самое главное — то, что мы не признали свою вину, — выразила мнение старший тренер паралимпийской сборной страны по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. — И нам не в чем оправдываться. Наша лыжная команда сейчас находится в Финляндии на этапе Кубка мира.

Тренер немецких спортсменов сказал, что они не выступят в эстафете, если на старт выйдет сборная России. И я считаю, что это стало одной из причин, по которым не нашлось квот для наших мужчин.

Но я надеюсь, что есть еще время исправить эту ситуацию (по допуску к старту мужчин — лыжников и биатлонистов).

Шансы российских спортсменов на медали Паралимпиады (в случае допуска атлетов) традиционно связаны с лыжными гонками и биатлоном. «С самого начала было оговорено, что мы можем претендовать на свободные квоты. А все квоты были распределены еще в июне прошлого года, — пояснил первый вице-президент ПКР Павел Рожков. — И было решено, что оставшиеся квоты будут предоставлены членам сборной команды России».

«Изначально, по расчетам IPC, это цифра была равна 25 спортсменам. Сейчас, когда они подвели все итоги, оказалось, что есть 30−35 мест. И они расписали в исключительных мерах допуска, в каких видах спорта мы можем претендовать и каким способом. По лыжным гонкам и биатлону все квоты были заняты. Кроме того, до 2 февраля подводятся итоги по двустороннему сотрудничеству (дополнительно претендуют 5 мужчин и пять женщин), и у них есть 18 задолженностей (по квотам) перед другими странами», — добавил Рожков.

Несмотря на участие в Паралимпиаде в качестве «нейтрального паралимпийского атлета» (NPA), российские спортсмены рады, что печальная ситуация сдвинулась с мертвой точки. «Мы довольны, что наша сборная едет на Паралимпиаду, — сказал журналистам член команды по керлингу на колясках Александр Шевченко. — Очень жаль, что мы едем в статусе нейтральных спортсменов. Но наши соперники прекрасно знают, из какой страны мы и кого мы представляем».

Будем честно и достойно бороться за медали Паралимпийских игр

Рожков не стал с уверенностью говорить, что непременно все 33 спортсмена из России стартуют в Пхенчхане. «Все 33 включенных в заявку спортсмена смогут выступить в Корее, если сейчас будет доказана “чистота” допинговой истории каждого из них. Все они были допущены к квалификационным соревнованиям, все они прошли необходимое количество допинг-тестов, в их спортивной жизни не было историй с допингом», — объяснил Рожков корреспонденту РИА Новости.

«И в первом докладе (Ричарда) Макларена их фамилий нет. А во второй части доклада упоминаются шесть поцарапанных пробирок, но ни Макларен, ни WADA (Всемирное антидопинговое агентство), ни Международный паралимпийский комитет до сих пор не предоставили нам эти шесть фамилий», — отметил он.

IPC запретил болельщикам демонстрировать российский флаг на трибунах во время Паралимпиады.

Рожков рассказал о предостережении спортсменов и тренеров, чтобы не допустить провокаций, связанных с нарушением нейтрального статуса россиян на Играх. «Если будет доказано, что появлению флагов способствовали члены российской делегации и члены исполкома ПКР, то это может привести к очень жестким санкциям, вплоть до лишения медалей и дисквалификации команды», — добавил он.

«Мы вчера долго обсуждали эту тему на заседании IPC в Бонне, — продолжил Рожков. — И будут определять, способствовали мы их (флагов) появлению или не способствовали. И мы сегодня инструктировали спортсменов и тренеров. И мы будем жестко соблюдать то, чтобы все наши представители четко знали, как себя надо правильно вести на Паралимпийских играх».

«Мы будем соблюдать все требования IPC и бороться не только за тебя, но и за всех тех ребят, которые не поехали на Паралимпийские игры», — добавил керлингист Шевченко.

«Жаль, что мы не сможем пронести флаг нашей страны и слушать наш гимн, — сказал журналистам горнолыжник Алексей Бугаев. — Но мы будем честно и достойно бороться за медали Паралимпийских игр».