«Чистый спорт мертв»: что иностранцы говорят о России

Источник: Газета.Ру

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило открытую поддержку Международному олимпийскому комитету (МОК), который в 2017 году пожизненно отстранил от Игр 43 российских спортсмена, лишив их достижений Сочи-2014 по обвинению в допинговых махинациях.

И WADA, и МОК продолжают утверждать, что в России существует организованная система употребления запрещенных веществ, которая поддерживается на государственном уровне.

При этом 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дела 39 российских атлетов, подавших апелляции, и признал, что МОК не предоставил достаточно доказательств для введения таких серьезных санкций. В итоге с 28 олимпийцев обвинения были сняты полностью, а с еще 11 — частично.

Суд посчитал 11 последних атлетов виновными в индивидуальном употреблении допинга, однако не стал рассматривать возможность существования государственной системы поощрения и укрывательства запрещенных стимуляторов.

Во всем мире мнения по поводу этого резонансного решения разделились.

В США открыто поддержали позицию WADA и МОК, которые собираются подавать апелляцию на вердикт CAS в Федеральный суд Швейцарии.

«Международный олимпийский комитет потерпел крах в своей борьбе против беспрецедентной российской атаки на честный спорт. Это нанесло серьезный ущерб общественному доверию к ценностям олимпизма, — заявил глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. — Обескураживающие случаи допинговых махинаций во время Олимпийских игр нарушили единство главных стартов четырехлетия.

Все это воняет, и ночной кошмар для чистых спортсменов продолжается.

Скелетонистка из США Кэти Юлендер поддержала позицию своего антидопингового агентства и назвала Россию «нацией, которая уничтожает пробирки».

«Я всегда верила в олимпийское движение и трудилась на его благо с честью и уважением к соперникам.

Я действительно считаю, что спорт помогает миру. Но тут появилась одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали.

Им позволили избежать заслуженного наказания. Но это ведь не просто медали, а дух и чистота всего спорта, — заявила Юлендер в комментарии ABC News.

Еще один скелетонист (правда, в отставке) Адам Пенгилли из Великобритании, который в настоящее время является членом Международного олимпийского комитета, назвал день оглашения вердикта CAS «черным для всего спорта».

«Это черный день для всего спорта, потому что лжецам и ворам позволили одержать победу. CAS потерпел фиаско.

Нам нужно обстоятельно подумать о реформировании системы управления спортом, так как крупнейший обман в истории Игр и многолетняя государственная система поддержки допинга отделалась легким наказанием.

Ричард Макларен и Денис Освальд сочли сведения Григория Родченкова внушающими доверие, а лабораторные исследования только подтвердили его слова, но CAS это отвергает. Что еще нужно сделать? — риторически вопросил Пенгилли в интервью «Би-би-си».

Стоит ли говорить, что скандально известный немецкий режиссер Хайо Зеппельт, снявший несколько фильмов о допинге в России и взявший интервью у информатора WADA Родченкова, тоже оказался неприятно удивлен вердиктом CAS.

«Это решение — объявление о крахе всей системы борьбы с запрещенными веществами. Что еще тут можно сказать? Спортивный суд даже не оспаривал наличие государственной системы сокрытия допинга в России.

Это фатальный сигнал всему миру о том, что может существовать такая система, как в России или ГДР 30 лет назад. Эта огромная система может сделать все, что она хочет. В конце концов кто-то будет отстранен, но большинство атлетов будут допущены, и их будут приветствовать, — посетовал Зеппельт в эфире «России 1».

Адвокат Родченкова Джим Уолден тоже не остался в стороне и уже объявил о гибели чистого спорта.

«Чистый спорт мертв.

Решение Спортивного суда демонстрирует, что некоторые государства могут делать, что хотят. Этот вердикт CAS навсегда останется знаком низкой целостности в спорте.

Суд очень слабо наказал спортсменов и позволил им «получить билет на волю». Решение только покрыло мошенников и усложнило борьбу за медали для чистых спортсменов, — приводит слова Уолдена New York Times.

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Комментарии в пользу России за границей встречаются редко. Частично отнести в эту категорию можно слова главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, который признал «очень плохими» доказательства вины россиян, предоставленные WADA и МОК.

«Я всегда говорил, что доказательная база в деле об отстранении россиян очень слаба. Не знаю, до каких высот доходил организованный допинг в России, но доказательства его существования слишком плохи.

Сегодняшний вердикт CAS это наглядно показывает.