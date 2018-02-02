Группа белорусских атлетов прибыла в Республику Корея
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты в лыжном, конькобежном спорте,
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты в лыжном, конькобежном спорте,
«Участники Олимпиады прошли аккредитацию и уже отправились в Олимпийскую деревню», — отметили в НОК.
Конькобежцы Марина Зуева, Игнат Головатюк, Ксения Садовская, Татьяна Михайлова и Виталий Михайлов, представитель
В Республику Корея уже прибыла команда по биатлону, которая 2 февраля провела тренировки. Представители фристайла выедут в Пхенчхан 8 февраля из Японии, где спортсмены проводят заключительный этап подготовки.
Белорусские спортсмены на XXIII зимних Олимпийских играх (пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане) будут представлены в биатлоне, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжных гонках, фристайле и
Официальное поднятие белорусского флага состоится 7 февраля в 15.00 по местному времени (9.00 — по белорусскому).
За всю историю участия белорусских спортсменов на зимних Играх медали завоевывали представители трех видов спорта: биатлона (8 медалей), фристайла (6 медалей) и конькобежного спорта (1 медаль).
В составе суверенной команды с 1994 по 2014 год атлетами завоевано 15 медалей: 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых.