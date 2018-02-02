«Макларен выглядит идиотом»: WADA против России

Источник: Газета.Ру

В WADA уверены в существовании государственной системы поддержки допинга в России и поддерживают желание Международного олимпийского комитета опротестовать вердикт CAS в Федеральном суде Швейцарии.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило против решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 1 февраля удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и снял с них пожизненное отстранение от Олимпиад. Кроме того, по вердикту суда были восстановлены результаты этих атлетов на Зимних Играх в Сочи — 2014, а Россия вернулась на первое место в неофициальном медальном зачете.

В WADA по-прежнему уверены, что в нашей стране существовала государственная система поддержки допинга, и опасаются, что решение CAS в пользу отечественных атлетов «посеет тревогу и недовольство» среди спортсменов из других стран.

Всемирное антидопинговое агентство также выразило солидарность с Международным олимпийским комитетом (МОК), который изъявил намерение опротестовать вердикт CAS в Федеральном суде Швейцарии.

При этом российская сторона утверждает, что желание WADA и МОК оспорить решение Спортивного суда противоречит Олимпийской хартии.

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«Статья 61 Олимпийской хартии МОК гласит, что все споры, связанные с Олимпийскими играми, подлежат рассмотрению в Спортивном арбитражном суде, — заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в комментарии ТАСС, — МОК сам выбрал CAS в качестве финальной станции по всем спорам, так или иначе связанным с Играми».

Тем не менее WADA решило поддержать Международный олимпийский комитет и в качестве объяснения своим действиям привело тот факт, что суд отменил санкции только в отношении 28 россиян, признав доказательства их вины недостаточными, в то время как еще 11 атлетов все-таки были наказаны недопуском до грядущих Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Разбирая дела этих 11 «подозреваемых», CAS пришел к выводу, что имели место индивидуальные случаи нарушения антидопинговых правил.

Пожизненное отстранение этих спортсменов от Игр было отменено так же, как для 28 других россиян, но ближайшую Олимпиаду им все же придется пропустить.

При этом суд не рассматривал вероятность существования организованной системы употребления запрещенных веществ в стране, однако в своем заявлении WADA утверждает, что признание 11 спортсменов виновными доказывает существование этой самой системы.

Тот факт, что жалобы 11 спортсменов были частично отклонены CAS, подтверждает выводы комиссии МОК Самуэля Шмида, которая была сформирована в июле 2016 года для расследования системных манипуляций с процессом допинг-контроля в России. WADA

«Подробно эти манипуляции были отражены в докладах независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена», — гласит заявление Всемирного агентства.

Напомним, ранее МОК создал две независимые комиссии для исследования выводов из двух частей доклада Макларена о допинге в России. Одна из них под руководством Дениса Освальда занималась перепроверкой проб отечественных спортсменов со времен Сочи-2014, а другая во главе со Шмидом пыталась установить, имело ли правительство страны отношение к допинговым махинациям.

В итоге комиссия Освальда признала 43 россиян виновными, в результате чего МОК применил к ним санкции в виде пожизненного «отлучения» от Игр и признания недействительными результатов Сочи.

Завоеванные этими атлетами медали перешли к другим спортсменам (в основном — иностранцам), многие из которых восприняли эти изменения с искренней радостью.

Например, латвийский скелетонист Мартинс Дукурс в интервью рассказывал, как отпраздновал с отцом получение золотой медали, перешедшей ему после дисквалификации Александра Третьякова.

Я представлял эту ситуацию раньше и думал, что не буду так сильно радоваться. Но я рад. Ночью у меня зазвонил телефон, и все стало понятно. Я пришел в комнату отца и обнял его. Мартинс Дукурс

«Конечно, лучше было бы пережить эти эмоции на Олимпиаде. Но лучше поздно, чем никогда», — цитировал латвийца delfi.lv.

После оглашения вердикта CAS в пользу россиян отец Мартинса Дайнис Дукурс, который является тренером по скелетону, решительно осудил поспешные санкции МОК.

Макларен и Освальд выглядят абсолютными идиотами. Они должны или застрелиться, или повеситься. Собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. Дайнис Дукурс

«По ощущениям продолжение будет. Пока это все напоминает качели. Наша задача, чтобы эти качели не попали нам по лбу», — приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, CAS предстоит изучить дела еще трех российских спортсменов — биатлонистов Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой. Они не запрашивали ускоренное рассмотрение своих апелляций, поскольку уже завершили карьеру и в любом случае не смогли бы поехать на Игры-2018.

Также по-прежнему остается сложной ситуация с допуском в Пхенчхан тех 28 атлетов, с которых суд снял все санкции.