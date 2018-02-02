Парламент Южной Кореи учредил движение болельщиков в поддержку атлетов РФ на Олимпиаде

Источник: РИА "Новости"

Чху Ми Э рассказала, что эта договоренность была достигнута во время ее визита в Россию в декабре 2017 года и встречи с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым. «Наша партия, как мы и обещали, сформировала группу поддержки, которую мы сегодня официально запускаем. Тем самым мы хотим показать, что мы с Россией друзья», — подчеркнула глава южнокорейских демократов.

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Тимонин в ответной речи поблагодарил парламентариев. «В России высоко ценят готовность корейских друзей поддержать нашу команду, и мы рассматриваем это как яркое подтверждение высокого уровня отношений между нашими странами и стремления к дальнейшему развитию дружбы и сотрудничества», — отметил посол.

«Для нас особенно важно, что это решение со стороны парламента принято несмотря на беспрецедентное давление на российских спортсменов, несмотря на попытки международных спортивных чиновников отстранить от участия в Играх многих атлетов из РФ, предъявив им безосновательные обвинения в употреблении допинга», — подчеркнул российский посол.

Несмотря на все эти препятствия, сборная России будет участвовать в зимней Олимпиаде, и около 170 спортсменов из РФ прибудут в ближайшие дни в Корею, напомнил дипломат. Он выразил уверенность в том, что россияне продемонстрируют в Пхёнчхане высокий уровень спортивного мастерства. «Участие наших спортсменов в Играх сделает Олимпиаду еще более интересной, зрелищной и привлечет еще большее число зрителей из всех стран мира», — сказал Тимонин.