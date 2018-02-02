Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Продукты, которых теперь можно не бояться
Мама написала памятку для родителей, чьих детей травят в школе
Умер Анатолий Резников
Лопырева показала, как носить кожаные ботфорты и вечернее платье
Cуд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Сиссе
Украинцы чемоданами везут в Крым колбасу и тушенку
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
Английский бестселлер: итоги трансферного окна
Берч: Мы хотим заставить МОК пригласить спортсменов в Пхенчхан
Рената Литвинова позабавила соцсети «богемной» шапочкой
Джанабаева позирует в сверкающем платье и с «мокрой» укладкой
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Куркума помогает пожилым
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
12Каролин Возняцки выиграла Australian Open
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
09:47 (мск), источник: ТАСС

Парламент Южной Кореи учредил движение болельщиков в поддержку атлетов РФ на Олимпиаде

СЕУЛ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Правящая Демократическая партия «Тобуро» Республики Корея учредила движение болельщиков, которые будут поддерживать Россию на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Соответствующая церемония прошла в пятницу в парламентском комплексе в Сеуле с участием лидера партии Чху Ми Э и посла РФ в Южной Корее Александра Тимонина.

Источник: РИА "Новости"

Чху Ми Э рассказала, что эта договоренность была достигнута во время ее визита в Россию в декабре 2017 года и встречи с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым. «Наша партия, как мы и обещали, сформировала группу поддержки, которую мы сегодня официально запускаем. Тем самым мы хотим показать, что мы с Россией друзья», — подчеркнула глава южнокорейских демократов.

Читайте также
Источник в МОК: Оправданные спортсмены РФ вряд ли будут приглашены на ОИ

Тимонин в ответной речи поблагодарил парламентариев. «В России высоко ценят готовность корейских друзей поддержать нашу команду, и мы рассматриваем это как яркое подтверждение высокого уровня отношений между нашими странами и стремления к дальнейшему развитию дружбы и сотрудничества», — отметил посол.

«Для нас особенно важно, что это решение со стороны парламента принято несмотря на беспрецедентное давление на российских спортсменов, несмотря на попытки международных спортивных чиновников отстранить от участия в Играх многих атлетов из РФ, предъявив им безосновательные обвинения в употреблении допинга», — подчеркнул российский посол.

Несмотря на все эти препятствия, сборная России будет участвовать в зимней Олимпиаде, и около 170 спортсменов из РФ прибудут в ближайшие дни в Корею, напомнил дипломат. Он выразил уверенность в том, что россияне продемонстрируют в Пхёнчхане высокий уровень спортивного мастерства. «Участие наших спортсменов в Играх сделает Олимпиаду еще более интересной, зрелищной и привлечет еще большее число зрителей из всех стран мира», — сказал Тимонин.

Он отметил, что Игры помогут установлению атмосферы мира и сотрудничества на Корейском полуострове, будут способствовать продвижению межкорейского диалога.

 "Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Родченков на допросе в CAS не смог вразумительно ответить на вопросы
Английский бестселлер: итоги трансферного окна
Глава IBF: Поветкин является «чистым» боксером
ФК «Локомотив» огласил заявку на плей-офф Лиги Европы
«Вегас» установил рекорд НХЛ по числу побед команд-новичков
Два конькобежца из России прибыли на Олимпиаду-2018
Защитник «Колорадо» Задоров забросил шайбу в победном матче НХЛ
«Барселона» обыграла «Валенсию» в полуфинале Кубка Испании
Спорт-Экспресс
Авто
Новость об экзамене при замене прав вызвала ажиотаж у водителей В частности, панике поддались автомобилисты из Екатеринбурга. По информации местного управления ГИБДД, число желающих заменить права выросло в разы
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь