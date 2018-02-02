В 1998 году легендарная Русская Ракета вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
ВАДА поддерживает намерение МОК оспорить вердикт CAS в суде Швейцарии
Всемирное антидопинговое агентство выпустило
Всемирное антидопинговое агентство выпустило
«ВАДА выражает серьёзную обеспокоенность вердиктом CAS, который отделяет группу из 28 спортсменов от другой группы из 11 атлетов, хотя они все были частью системной допинговой программы России. В этой связи решение CAS вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов.
Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать это решение и рассмотреть все варианты, в том числе апелляцию в федеральный суд Швейцарии, — говорится в релизе на официальном сайте ВАДА.