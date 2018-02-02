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00:30 (мск), источник: Чемпионат.com

ВАДА поддерживает намерение МОК оспорить вердикт CAS в суде Швейцарии

Всемирное антидопинговое агентство выпустило пресс-релиз по поводу удовлетворения Спортивным арбитражным судом апелляций 28 российских спортсменов на решение об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах.

«ВАДА выражает серьёзную обеспокоенность вердиктом CAS, который отделяет группу из 28 спортсменов от другой группы из 11 атлетов, хотя они все были частью системной допинговой программы России. В этой связи решение CAS вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов.

Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать это решение и рассмотреть все варианты, в том числе апелляцию в федеральный суд Швейцарии, — говорится в релизе на официальном сайте ВАДА.

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