ВАДА поддерживает намерение МОК оспорить вердикт CAS в суде Швейцарии

«ВАДА выражает серьёзную обеспокоенность вердиктом CAS, который отделяет группу из 28 спортсменов от другой группы из 11 атлетов, хотя они все были частью системной допинговой программы России. В этой связи решение CAS вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов.