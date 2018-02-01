И лучшие фото из их Instagram
Участники Олимпиады-2018 получат рекордное количество презервативов
Игры-2018 в Пхёнчхане уже установили рекорд среди зимних Олимпиад по количеству выданных спортсменам презервативов, сообщает South China Morning Post.
Игры-2018 в Пхёнчхане уже установили рекорд среди зимних Олимпиад по количеству выданных спортсменам презервативов, сообщает South China Morning Post.
Во время Олимпиады участникам выдадут 110 тысяч презервативов, в то время как в Сочи и Ванкувере раздали всего 100 тысяч. Каждому спортсмену или спортсменке полагается в среднем 37 презервативов.
«Мы не ожидаем, что они их все используют», — сказал один из организаторов. Скорее всего, спортсмены увезут их домой в качестве сувениров, добавил он.
Производитель сообщил, что выделил столько презервативов спортсменам для того, чтобы Олимпиада прошла успешно и чтобы предотвратить распространение ВИЧ.