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1 февраля, источник: Чемпионат.com

Участники Олимпиады-2018 получат рекордное количество презервативов

Игры-2018 в Пхёнчхане уже установили рекорд среди зимних Олимпиад по количеству выданных спортсменам презервативов, сообщает South China Morning Post.

Во время Олимпиады участникам выдадут 110 тысяч презервативов, в то время как в Сочи и Ванкувере раздали всего 100 тысяч. Каждому спортсмену или спортсменке полагается в среднем 37 презервативов.

«Мы не ожидаем, что они их все используют», — сказал один из организаторов. Скорее всего, спортсмены увезут их домой в качестве сувениров, добавил он.

Производитель сообщил, что выделил столько презервативов спортсменам для того, чтобы Олимпиада прошла успешно и чтобы предотвратить распространение ВИЧ.

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