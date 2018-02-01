«Мы хотим заставить МОК пригласить спортсменов в Пхенчхан»

Источник: Спорт-Экспресс

ЖАЛЬ, ЧТО МОК КРИТИКУЕТ ЭТО РЕШЕНИЕ

— Какие доводы были ключевыми в деле российских спортсменов? Что заставило CAS оправдать наших олимпийцев?

— Мы пока не получили мотивировочной части решения. Единственное, что мы сейчас знаем — это результат. Факт того, что 28 наших клиентов чисты, и CAS постановил, что они ничего не совершали. Суд также признал, что МОК ошибочно их наказал. Но какой конкретно фактор повлиял на решение CAS, мы не знаем, потому что еще не получили причины решения. Нам известно только, что у МОК не было достаточных доказательств того, что атлеты что-то нарушили.

— Когда вы получите мотивировочную часть?

— У нас нет точной даты. Думаю, что это займет несколько недель. Важно, что CAS признал: все решения МОК по 28 атлетам были неверными и поэтому аннулированы.

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— Каковы дальнейшие шаги олимпийцев?

— Важно помнить, что мы согласились с МОК и с этими ускоренными процедурами, потому что хотели получить решение перед Олимпийскими играми. Спортсмены должны были получить шанс на участие в Играх. Но позиция МОК такова, что он может пригласить, кого захочет, и не обязан приглашать атлетов, даже если они «чисты». Мы думаем, что позиция МОК неверна. Мы подадим запрос на то, чтобы МОК пригласил «чистых» атлетов в Пхенчхан. Если МОК откажет, мы примем необходимые меры, если потребуется, подадим судебные иски. Мы хотим заставить МОК пригласить спортсменов.

— Как вы оцениваете реакцию МОК на решение CAS?

— Очень жаль, что МОК критикует это решение. Может быть, он не согласен с результатом, но это реальность, и справедливость восторжествовала. Это решение CAS. МОК говорит, что может обжаловать решение. Что ж, если он хочет, то может это сделать. Но я не думаю, что апелляция будет удовлетворена. МОК ссылается на заявление, что решение CAS еще не значит, что атлеты невиновны. Но это в корне неверно, это практически дезинформация. Атлеты «чисты» — это решение CAS.

НЕ ВИЖУ У МОК АРГУМЕНТОВ

— Каковы перспективы у МОК добиться пересмотра дела в Федеральном трибунале Швейцарии?

— У нас на руках еще нет мотивировочной части, поэтому я не хочу спекулировать на эту тему. В трибунале Швейцарии круг тем для апелляций крайне ограничен. Главным образом это процедурные вопросы, государственная политика и требования по фактам. Честно, я не вижу аргументов, которые могут быть удовлетворены и поддержаны в Федеральном суде Швейцарии.

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— Почему МОК обжалует вердикт в Федеральном трибунале Швейцарии, хотя ранее сам не приветствовал обращения спортсменов в гражданские суды?

— Единственный способ обжаловать решение — это апелляция в Федеральном трибунале Швейцарии. Но, повторюсь, основания для оспаривания этих решений ограничены.

— Сколько времени может занять рассмотрение апелляции?

— Сначала мы должны получить мотивировочную часть. После этого у МОК будет 30 дней на подачу апелляции. А рассмотрение апелляции обычно занимает 4−6 месяцев.

У ЧАСТИЧНО ОПРАВДАННЫХ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СОЛИ В ПРОБАХ

— В чем отличие между 28 оправданными спортсменами и теми одиннадцатью, чья дисквалификация сокращена? Почему CAS не оправдал всех 39 россиян полностью?

— 28 атлетов полностью «чисты», и наказание МОК аннулировано. В отношении 11 остальных CAS постановил, что нарушения были, но отменил пожизненную дисквалификацию, они пропустят только Олимпиаду-2018. Не хочу вдаваться в детали, но одно различие в этих делах есть. Это высокий уровень соли в их допинг-пробах.

Эти 11 атлетов не знают, почему у них высокий уровень соли. Мы считаем, что они невиновны и никогда не принимали какие-либо запрещенные субстанции и никогда не делали ничего запрещенного.

Были эти пробы вскрыты или нет, они не знают. И не знают, почему эти пробы были переданы офицеру антидопингового контроля. Если доктор Родченковым вскрывал и подменял пробы, атлеты не были в это вовлечены. Вот почему наша позиция состоит в том, что они не совершали ничего противоречащего антидопинговым правилам.

— Стоит ли 11 спортсменам, которые не были полностью оправданы, также обратиться с апелляцией в Федеральный трибунал Швейцарии?

— Они рассматривают этот вопрос.

— Могут ли оправданные олимпийцы подать иск к МОК с требованием компенсировать ущерб из-за пропущенных соревнований и нанесении вреда деловой репутации?

— Вы правы, их репутации нанесен серьезный ущерб из-за санкций, введенных МОК. Но давайте идти шаг за шагом. Следующий шаг — попытаться попасть на Олимпийские игры, потому что теперь нет причин, почему они не должны быть в Пхенчхане.

— Может ли Россия через суд требовать отмены решения МОК о допуске российских атлетов на Олимпиады-2018 под нейтральным флагом?