ПКР отправит в IPC заявку на участие в Паралимпиаде 33 спортсменов в 5 видах спорта

Решение об этом принято в четверг на заседании исполкома ПКР.
«В заявку Паралимпийского комитета России на участие в зимних Паралимпийских играх, которая будет отправлена в Международный паралимпийский комитет, будут включены 33 спортсмена, которые выступят в пяти видах спорта, — сказала Филиппова. — В лыжных гонках и биатлоне будут представлены только женщины. Также будут заявлены спортсмены в керлинге, горнолыжном спорте и сноуборде. Атлетов будут сопровождать семь лидеров (в соревнованиях спортсменов с нарушением зрения). Общий состав делегации составит 79 человек».
IPC в понедельник принял решение, что российские спортсмены могут принять участие в зимней Паралимпиаде-2018 в статусе нейтральных атлетов, продлив при этом отстранение ПКР. Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане 9—18 марта.