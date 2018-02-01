ПКР отправит в IPC заявку на участие в Паралимпиаде 33 спортсменов в 5 видах спорта

«В заявку Паралимпийского комитета России на участие в зимних Паралимпийских играх, которая будет отправлена в Международный паралимпийский комитет, будут включены 33 спортсмена, которые выступят в пяти видах спорта, — сказала Филиппова. — В лыжных гонках и биатлоне будут представлены только женщины. Также будут заявлены спортсмены в керлинге, горнолыжном спорте и сноуборде. Атлетов будут сопровождать семь лидеров (в соревнованиях спортсменов с нарушением зрения). Общий состав делегации составит 79 человек».