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20:25 (мск), источник: Р-Спорт

ПКР отправит в IPC заявку на участие в Паралимпиаде 33 спортсменов в 5 видах спорта

Паралимпийский комитет России (ПКР) направит в Международный паралимпийский комитет (IPC) заявку на участие в предстоящих Паралимпийских играх, в нее будут включены 33 спортсмена и семь лидеров (сопровождающих), которые выступят в пяти видах программы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ПКР Ксения Филиппова.

Решение об этом принято в четверг на заседании исполкома ПКР.

«В заявку Паралимпийского комитета России на участие в зимних Паралимпийских играх, которая будет отправлена в Международный паралимпийский комитет, будут включены 33 спортсмена, которые выступят в пяти видах спорта, — сказала Филиппова. — В лыжных гонках и биатлоне будут представлены только женщины. Также будут заявлены спортсмены в керлинге, горнолыжном спорте и сноуборде. Атлетов будут сопровождать семь лидеров (в соревнованиях спортсменов с нарушением зрения). Общий состав делегации составит 79 человек».

IPC в понедельник принял решение, что российские спортсмены могут принять участие в зимней Паралимпиаде-2018 в статусе нейтральных атлетов, продлив при этом отстранение ПКР. Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане 9—18 марта.

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