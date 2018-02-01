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19:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Павел Рожков: Нейтральный флаг — максимум, на который мы могли рассчитывать

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) — о решениях Международного паралимпийского комитета (МПК) и поездке 33 наших спортсменов на Игры-2018 в нейтральном статусе.

Источник: Спорт-Экспресс

— Вы только что прилетели из Бонна, где общались с руководителями МПК. Расскажите о самом важном.

— Разумеется, речь в первую очередь шла о Паралимпийских играх в Пхенчхане. И мы пришли к тому, что все условия по участию нашей команды там будут абсолютно такими же, как и у других национальных паралимпийских комитетов.

— Что имеется в виду?

— Персонал команды поедет в Пхенчхан в полном составе. Все аккредитации нам сохранили. Не будет только паралимпийского пресс-атташе — обычно это человек извне, который занимается организационными вопросами. Плюс обговорили все необходимые вопросы с оргкомитетов Игр. По транспорту, размещению, питанию и организации медицинского обеспечения никаких проблем не будет. Службы оргкомитета берут все это, включая расходы, на себя.

АККРЕДИТАЦИИ БУДУТ 13 ФЕВРАЛЯ

— Количественный состав нашей делегации уже известен?

— В общем, да. 33 спортсмена, плюс семь лидеров. Полная делегация — 79 человек. В число оставшихся 39 вошли врачи, массажисты, сопровождающие и, конечно, тренеры.

— Кто будет руководителем делегации?

— Андрей Манзуров. Пресс-секретарем — Ксения Филиппова.

— 33 спортсмена утверждены уже поименно?

— Еще нет. Бумаги в МПК будут отправлены сегодня. Все сопутствующие документы уже готовы. Речь не только о спортсменах, но и о тренерах и всех остальных членах делегации. В МПК создана специальная комиссия, которая будет проверять каждого на чистоту допинговой истории. Предварительная дата, когда все получат аккредитации — 13 февраля. Принципиально важный момент: в отличие от олимпийцев у нас не будет схемы с индивидуальными приглашениями. Предложение по команде будем предоставлять мы.

— Пообщавшись со всеми в Бонне в неформальной обстановке и зная подводные течения, можете сказать, что решение по допуску определенного количества спортсменов под нейтральным флагом на Игры — это максимум, который мы могли получить в данной ситуации?

— Да. Они твердо стоят на позиции, что пока не будут выполнены два оставшихся критерия (восстановление РУСАДА и конкретные ответы на доклад Макларена) — восстанавливать нас нельзя. Хотя они прекрасно понимают, что это невыполнимые условия.

У ПАРАЛИМПИЙЦЕВ ТОЖЕ БУДУТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТАРТЫ

— И какие в этой связи дальнейшие действия ПКР?

— Что касается команды, то мы все-таки верили в положительный исход. И все, что напрямую для этого зависело от ПКР, было выполнено. Параллельно с этим мы не прекращали организацию подготовки наших сборных по всем видам спорта. Ни у кого не было проблем со сборами, обеспечением инвентарем и оборудованием. Все заключительные этапы подготовки и графики вылета уже утверждены.

Что касается взаимодействий с МПК, то есть еще с десяток пунктов, по которым мы должны продолжать работать и ежемесячно предоставлять отчеты.

— По экипировке определенность уже есть?

— Прорабатываем разные варианты. Но на всякий случай согласовали, что спортсмены смогут выступать в той же форме, что и на квалификационных соревнованиях. Там есть лишь небольшие нюансы по размерам эмблем фирм-производителей.

— Для олимпийцев, которых не пускают в Пхенчхан, будут устраиваться соревнования в России. Будет ли подобное у паралимпийцев?

— Сейчас активно прорабатываем этот вопрос. Скорее всего, такие соревнования будут для следж-хоккея, лыжников и биатлонистов. По остальным видам наши спортсмены выступят в Пхенчхане. Турнир так и будет называться — открытые всероссийские спортивные соревнования по паралимпийским видам спорта, в которых наши атлеты не были допущены в Пхечхан. Возможно, проведем его в рамках открытого чемпионата России. Призовой фонд будет соответствующий. Но точную информацию по дате, месту, регламенту и цифрам озвучим чуть позже.

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