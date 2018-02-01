Павел Рожков: Нейтральный флаг — максимум, на который мы могли рассчитывать
Первый
Первый
— Вы только что прилетели из Бонна, где общались с руководителями МПК. Расскажите о самом важном.
— Разумеется, речь в первую очередь шла о Паралимпийских играх в Пхенчхане. И мы пришли к тому, что все условия по участию нашей команды там будут абсолютно такими же, как и у других национальных паралимпийских комитетов.
— Что имеется в виду?
— Персонал команды поедет в Пхенчхан в полном составе. Все аккредитации нам сохранили. Не будет только паралимпийского
АККРЕДИТАЦИИ БУДУТ 13 ФЕВРАЛЯ
— Количественный состав нашей делегации уже известен?
— В общем, да. 33 спортсмена, плюс семь лидеров. Полная делегация — 79 человек. В число оставшихся 39 вошли врачи, массажисты, сопровождающие и, конечно, тренеры.
— Кто будет руководителем делегации?
— Андрей Манзуров.
— 33 спортсмена утверждены уже поименно?
— Еще нет. Бумаги в МПК будут отправлены сегодня. Все сопутствующие документы уже готовы. Речь не только о спортсменах, но и о тренерах и всех остальных членах делегации. В МПК создана специальная комиссия, которая будет проверять каждого на чистоту допинговой истории. Предварительная дата, когда все получат аккредитации — 13 февраля. Принципиально важный момент: в отличие от олимпийцев у нас не будет схемы с индивидуальными приглашениями. Предложение по команде будем предоставлять мы.
— Пообщавшись со всеми в Бонне в неформальной обстановке и зная подводные течения, можете сказать, что решение по допуску определенного количества спортсменов под нейтральным флагом на Игры — это максимум, который мы могли получить в данной ситуации?
— Да. Они твердо стоят на позиции, что пока не будут выполнены два оставшихся критерия (восстановление РУСАДА и конкретные ответы на доклад Макларена) — восстанавливать нас нельзя. Хотя они прекрасно понимают, что это невыполнимые условия.
У ПАРАЛИМПИЙЦЕВ ТОЖЕ БУДУТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СТАРТЫ
— И какие в этой связи дальнейшие действия ПКР?
— Что касается команды, то мы
Что касается взаимодействий с МПК, то есть еще с десяток пунктов, по которым мы должны продолжать работать и ежемесячно предоставлять отчеты.
— По экипировке определенность уже есть?
— Прорабатываем разные варианты. Но на всякий случай согласовали, что спортсмены смогут выступать в той же форме, что и на квалификационных соревнованиях. Там есть лишь небольшие нюансы по размерам эмблем
— Для олимпийцев, которых не пускают в Пхенчхан, будут устраиваться соревнования в России. Будет ли подобное у паралимпийцев?
— Сейчас активно прорабатываем этот вопрос. Скорее всего, такие соревнования будут для