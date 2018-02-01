Путин: решение CAS по спортсменам радует, но эйфории не нужно, есть над чем работать

Источник: AP 2018

Как отметил президент, «в любой системе права конечной инстанцией принятия решений является суд, и к решению суда все должны относиться с уважением».

«Но в суде, как правило, рассматриваются как минимум две точки зрения, то есть двух спорящих сторон, и нужно относиться не только с уважением к решению суда, а оно нас, безусловно, не может не радовать, подтверждает нашу позицию, что подавляющее большинство наших спортсменов является чистыми спортсменами. Но нужно также с уважением относиться и к той стороне, с которой мы спорили. Поэтому, я думаю, что не должно быть никакой с нашей стороны эйфории, нужно относиться к этому спокойно», — сказал глава государства, комментируя решение спортивного арбитража.

Путин пояснил, что нужно относиться «с уважением к тем организациям, которые соответствующие решения принимали раньше, имея в виду, что, во-первых, мы рады за тех спортсменов, которых CAS поддержал, но не всех 100% оправдали».

Нам самим еще есть над чем работать, это совершенно точно, с точки зрения совершенствования антидопинговой нашей программы и политики. Владимир Путин

«Мы будем настойчиво это делать вместе с WADA, вместе с МОК и другими международными организациями», — подчеркнул глава государства.

CAS в четверг объявил, что полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение комиссии МОК отстранить их пожизненно от Олимпиад. Суд аннулировал санкции к этим спортсменам и постановил восстановить их результаты на Играх в Сочи. Среди 28 спортсменов значатся бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина и скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова.

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Позже МОК в своем релизе сообщил, что решение CAS не означает, что кто-то из этих 28 российских спортсменов будет приглашен на Олимпиаду-2018.