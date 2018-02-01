Колобков: Россия рассчитывает на скорый допуск 28 оправданных спортсменов на Игры-2018

«МОК всегда заявлял, что отстаивает интересы чистых спортсменов, и вот CAS подтвердил, что наши спортсмены являются чистыми и заслуживают право участвовать в Олимпиаде, — сказал Колобков. — Сейчас Олимпийский комитет России направит в МОК письмо с предложением о том, чтобы они заявили наших спортсменов для участия в Играх, и будем ждать решения МОК. Очень надеемся, что МОК примет решение в пользу спортсменов, которые заслужили право участвовать в Олимпиаде».