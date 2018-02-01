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16:04 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Россия рассчитывает на скорый допуск 28 оправданных спортсменов на Игры-2018

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на скорое решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску 28 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Об этом заявил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

Источник: РИА "Новости"

В четверг CAS полностью удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад.

«МОК всегда заявлял, что отстаивает интересы чистых спортсменов, и вот CAS подтвердил, что наши спортсмены являются чистыми и заслуживают право участвовать в Олимпиаде, — сказал Колобков. — Сейчас Олимпийский комитет России направит в МОК письмо с предложением о том, чтобы они заявили наших спортсменов для участия в Играх, и будем ждать решения МОК. Очень надеемся, что МОК примет решение в пользу спортсменов, которые заслужили право участвовать в Олимпиаде».

«Мы надеемся, что МОК примет решение и ответит достаточно быстро. В противном случае ждать не имеет смысла. Поэтому есть все юридические процедуры. Уже начал работать арбитражный суд, который будет рассматривать дела в ускоренном порядке», — добавил он.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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