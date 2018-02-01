«Оправданных олимпийцев должны допустить на Игры»

Источник: Газета.Ру

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были лишены медалей Олимпийских игр в Сочи и пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, вызвало бурную реакцию в России.

«Решение CAS было несколько неожиданным, но это наша Олимпиада и наша победа. Безусловно, мы рады, что CAS встал на нашу сторону. Комиссия Освальда очень небрежно и поспешно отработала у МОК, — приводит Sport 24 слова вице-премьера правительства России Виталия Мутко.

— Когда у спортсменов такие громкие фамилии, как Легков, Третьяков, Иванова, выносить такие поспешные и поверхностные решения о пожизненном отстранении нельзя.

Была надежда, что доводы и аргументы наших экспертов и адвокатов будут услышаны. Это косвенно подтверждает, что не было никаких систем, манипуляций. Да, работал в лаборатории жулик. Мы это признали и сожалеем об этом. Но это случилось, потому что был слабый внешний контроль. Весь контроль делается со стороны WADA.

Хочется просто поздравить наших ребят, кого оправдали. Мы знаем, какой стресс они пережили. Мы их любим и никогда не оставим. Сейчас честь этих ребят оправдана. Кто-то из них чемпион, кто-то призер, кто-то участник. Есть еще 11 спортсменов, по которым санкции частично сняты. Это те ребята, у которых какие-то аномальные пробы, в которых нашли непонятные соли, ДНК. Это тема для следующих работ. Мы обязательно будем их поддерживать.

Те ребята, которые готовы и хотят участвовать в Олимпиаде, должны получить шанс. Наш комитет обратится в МОК с такой просьбой, чтобы этих ребят допустили до участия в Олимпийских играх. Тот же Третьяков, Вылегжанин, Иванова — спортсмены топового уровня. Они оправданы. Почему бы теперь не пригласить их на Игры? Решение будет за МОК, но такие шаги мы предпримем.

Все попытки атаки направлены на дискредитацию России, спорта, чтобы расшатать наши позиции и систему управления. Мы молчали всю неделю, которую шло расследование, но видеть эти обвинения, которые предъявлялись, было невозможно. Они за гранью здравого смысла и юридических оснований. То, что CAS встал на юридическую платформу, нас радует. Спортивное правосудие еще существует, и это здорово.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что государство будет продолжать оказывать юридическую и материальную поддержку спортсменам, которые ведут тяжбы с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Мы неоднократно говорили, что, конечно, по всем возможным каналам будет продолжаться поддержка наших спортсменов в любых шагах, которые направлены на отстаивание их прав, — цитирует Пескова ТАСС.

— После первой информации о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждается, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке, и в иных категориях оправданы, они могут быть эффективными, и они должны продолжаться.

Мы надеемся, что, безусловно, эти действия будут продолжаться, и мы очень рады за наших спортсменов.

Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что вынесенное CAS решение позволит оправданным российским олимпийцам получить приглашения для участия в Играх в Пхенчхане.

«Рассчитываю, что МОК примет решение CAS и предоставит им безусловное право участвовать в предстоящих Олимпийских играх. За прошедший год они пережили немало трудностей. Теперь они хотят двигаться дальше и продолжать делать то, что им с больше всего нравится, — соревноваться в честной борьбе, — сказал министр.

— Спортсмены были оправданы в деле об обвинении в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Сочи. И ребята, и все мы рады, что правосудие наконец-то восторжествовало. CAS признал, что они невиновны, и отменил решения комиссии МОК под руководством Освальда.

Вероятность поездки оправданных CAS российских спортсменов в Пхенчхан в разговоре с «Чемпионатом» оценил юрист Артем Пацев, представляющий в Женеве, где в эти дни проходят слушания CAS, российскую сторону.

«Смогут ли поехать на Олимпиаду спортсмены, чьи апелляции удовлетворены? С этим сложность, потому что МОК установил специальную процедуру доступа на Олимпиаду в Южной Корее для российских спортсменов: выдаются приглашения спортсменам, которые соответствуют неким критериям.

Мы полагаем, что так как основной критерий — решение комиссии Освальда — перестал существовать, по крайней мере, в отношении тех 28 ребят, то и нет оснований не выдавать им приглашения для участия в Играх.

Тем более что ребята готовы, хотят участвовать. Многие из них находятся в хорошей форме. Что касается апелляций, которые CAS отклонил, по моим ощущениям, это связано с результатами химических анализов проб, — заявил юрист.

— Сейчас важно вступить в плотный и конструктивный диалог с МОК, при участии международных и национальных федераций, а также ОКР, пусть и временно отстраненного, но тоже имеющего свое мнение. Этот четырехсторонний диалог должен привести к выдаче МОК приглашений. МОК понимает, что его жесткая позиция в отношении российских спортсменов не получила одобрения со стороны CAS и теперь ее надо как-то изменить.

МОК, впрочем, может остаться и при своем мнении. Но мы знаем, как судебные органы реагируют на подобные «позы». Поэтому есть надежда, что позиция будет более конструктивная, чем прежде.

Что касается трех отложенных решений, то здесь речь идет о девушках-биатлонистках, уже закончивших карьеру. Они и не просили об ускоренной процедуре рассмотрения дел. По ним заседаний не было, и они пройдут после Олимпиады.

Не остался в стороне от решения Спортивного арбитражного суда и глава правительства Дмитрий Медведев, чьи слова также приводит ТАСС.

«Мы никогда не сомневались в том, что наши спортсмены абсолютно заслуженно получили все те медали, которые были завоеваны в Сочи. Хорошо, что судебная инстанция это полностью подтвердила, доказала их чистоту — это очень важно с точки зрения будущего самих спортсменов и с точки зрения организации работы в спорте высших достижений в нашей стране.

Нужно быстрее сделать все, чтобы полностью реабилитированные спортсмены могли воспользоваться теми возможностями, которые перед ними в результате этого судебного решения открываются.

Это означает, что спортсмены, которым предъявили эти иски, полностью реабилитированы, и в отношении них никакие запретительные решения больше не действуют, а их биография является абсолютно чистой, и все те награды, которые они приобрели, восстановлены в правах.