Адвокаты будут добиваться полного снятия санкций МОК с оставшихся 11 российских атлетов

В четверг CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить их от участия в Играх, а также аннулировать результаты на Олимпиаде 2014 года. Еще 11 апелляций удовлетворены частично: спортсмены дисквалифицированы не пожизненно, а только на Игры-2018.

«Пока мы располагаем только короткими, резолютивными частями решений, полных мотивировочных решений, в которых были бы прописаны все объяснения, на основании которых арбитры пришли к тому или иному заключению, у нас пока нет. Именно по этой причине мы пока не можем понять, на основании чего другие 11 спортсменов не были полностью оправданы», — сказала Козьменко.

«Дела рассматривались в индивидуальном порядке, смотрели на доказательства, которые относятся к конкретному спортсмену. В любом случае, по результатам слушаний вина спортсменов все равно не доказана: главное — нет связи между подмененной пробой и действиями спортсмена. Мы продолжаем придерживаться концепции и аргументации, что вина спортсменов не доказана даже по тем случаям, где спортсменов полностью на оправдали. Поэтому мы будем рассматривать дальнейшие шаги, которым мы можем предпринять», — добавила она.

Адвокат отметила, что следующей инстанцией, в которой можно будет доказать невиновность 11 спортсменов, является Верховный суд Швейцарии. «Там действительно ограниченный круг оснований, по которым можно обжаловать, и они относятся только к процедуре. Но все равно, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги, мы должны получить мотивировочную часть», — отметила Козьменко.