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15:10 (мск), источник: ТАСС

Адвокаты будут добиваться полного снятия санкций МОК с оставшихся 11 российских атлетов

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Адвокаты одиннадцати российских спортсменов, которые были частично оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) в деле о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи, будут добиваться того, чтобы их клиентов признали полностью невиновными. Об этом ТАСС заявила адвокат Анна Козьменко, которая представляет интересы спортсменов.

В четверг CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить их от участия в Играх, а также аннулировать результаты на Олимпиаде 2014 года. Еще 11 апелляций удовлетворены частично: спортсмены дисквалифицированы не пожизненно, а только на Игры-2018.

«Пока мы располагаем только короткими, резолютивными частями решений, полных мотивировочных решений, в которых были бы прописаны все объяснения, на основании которых арбитры пришли к тому или иному заключению, у нас пока нет. Именно по этой причине мы пока не можем понять, на основании чего другие 11 спортсменов не были полностью оправданы», — сказала Козьменко.

«Дела рассматривались в индивидуальном порядке, смотрели на доказательства, которые относятся к конкретному спортсмену. В любом случае, по результатам слушаний вина спортсменов все равно не доказана: главное — нет связи между подмененной пробой и действиями спортсмена. Мы продолжаем придерживаться концепции и аргументации, что вина спортсменов не доказана даже по тем случаям, где спортсменов полностью на оправдали. Поэтому мы будем рассматривать дальнейшие шаги, которым мы можем предпринять», — добавила она.

Адвокат отметила, что следующей инстанцией, в которой можно будет доказать невиновность 11 спортсменов, является Верховный суд Швейцарии. «Там действительно ограниченный круг оснований, по которым можно обжаловать, и они относятся только к процедуре. Но все равно, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги, мы должны получить мотивировочную часть», — отметила Козьменко.

В число 11 спортсменов входят бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк. Их результаты с Игр в Сочи по-прежнему аннулированы, их вина в нарушении антидопинговых правил установлена, однако они пропустят только предстоящую Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане, которая стартует 9 февраля.

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