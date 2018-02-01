Ольга Фаткулина: Хотелось бросить спорт

— Знала и верила, что будет принято справедливое решение, но не была готова к тому, что его озвучат сегодня, — сказала Фаткулина порталу teamrussia.pro. — Счастлива, что мы с адвокатами сумели отстоять честь спортсменов, доказали, что мы чистые, что наши награды заработаны честным трудом. Очень приятно, что нас поддерживает наш президент Владимир Владимирович Путин, что он настраивает на победы и вдохновляет. Конечно, за время отстранения руки опускались, и хотелось всё бросить. Жизнь казалась адом, и я вообще не понимала, что происходит. Но благодаря людям, которые находились рядом, болельщикам, друзьям, их поддержке я смогла выстоять и не бросить спорт.