Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Педагоги стали меньше общаться с родителями учеников
Российский вуз признали одним из самых красивых в Европе
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
Все трансферы АПЛ. На кого в Англии потратили 460 млн евро
FIS сняла отстранение с Легкова и других российских лыжников
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Наталья Водянова в «банном полотенце» украсила обложку глянца
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
11Разгром «Валенсии», матчи Кубка Англии и другие события выходных
14:33 (мск), источник: Газета.Ру

В Кремле обещают продолжить «мирное сражение» за права российских спортсменов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам.

Источник: Reuters

«Россия продолжит мирное сражение, правовое сражение за интересы и права российских спортсменов», — приводит слова Пескова RT.

1 февраля CAS отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.

Ранее российская конькобежка Ольга Фаткулина поделилась эмоциями от решения CAS.

 Как Меланья Трамп мстит мужу
Суд признал экс-губернатора Белых виновным
Решение суда: 28 побед России над МОК
Берч: Мы хотим заставить МОК пригласить спортсменов в Пхенчхан
В Италии подтвердили: Манчини — кандидат на пост тренера сборной
FIS сняла отстранение с Легкова и других российских лыжников
«Мы не сможем отстоять титул». Конте — после разгрома
«Арсенал» объявил о продлении контракта с Озилом
Лебедев стал «чемпионом в отпуске», Дортикос — чемпион WBA
Новости
Авто
«Внедорожник» из седана Lada Vesta: ждать осталось недолго 30 января АВТОВАЗ получил документ под названием «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на кросс-версию популярного седана
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна Актер снимается в фильме про танцора, попавшего в аварию, но не потерявшего надежду вернуться в профессию
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
«Деревенский фитнес»: Максим Галкин показал, как проводит утро со своими детьми Зимние забавы 4-летних Лизы и Гарри снова привели в умиление подписчиков телеведущего
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь