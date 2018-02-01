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13:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российских спортсменов оправдали. Что все это означает

«СЭ» выделяет главное из вердикта CAS.

Источник: Спорт-Экспресс

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сегодня удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на аннулирование результатов Олимпиады в Сочи-2014 и пожизненное отстранение от Игр. Еще 11 апелляций удовлетворено частично. «СЭ» выделяет главные выводы из громкого вердикта.

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1. CAS оправдал 28 российских спортсменов — им возвращены награды и восстановлены аннулированные ранее результаты Олимпиады в Сочи.

2. Россия вернула себе первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи-2014.

3. Решение CAS не означает, что все оправданные спортсмены будут автоматически допущены на Игры в Пхенчхане. Решение об их участии в Играх будет принимать комиссия МОК по допуску.

4. Комиссия МОК по допуску соберется, вероятно, в ближайшие дни. Оргкомитет Олимпиады готов расширить квоты для оправданных российских спортсменов.

5. Суммарно российская заявка на Олимпиаде может возрасти на 28 человек.

6. Если все 28 спортсменов будут допущены, наши шансы на медали значительно возрастут — среди оправданных есть лидеры сборной России по лыжам (Легков, Белов и Вылегжанин), скелетону (Никитина и Третьяков), конькам (Фаткулина) и саням (Иванова).

7. Сохранены наказания для 11 спортсменов, но их пожизненный бан на Олимпиады заменен одноразовой дисквалификацией — ближайших Игр. То есть через 4 года, в Пекине-2022, они смогут выступить. Хотя не факт, что кто-то из наказанных продолжит выступать еще четыре года.

8. В ближайшей перспективе Россия может требовать отмены лишения флага и гимна на Играх в Пхенчхане, а оправданные спортсмены могут подать иски о материальной компенсации за моральный ущерб и пропуск соревнований в период временно отстранения.
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