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13:28 (мск), источник: Lenta.Ru

МОК разочаровало оправдание российских олимпийцев

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение об оправдании российских атлетов Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает Reuters.

Источник: РИА "Новости"

«МОК разочарован, что CAS не усмотрел системных нарушений у 28 российских спортсменов. Решение суда может иметь серьезное влияние на будущее борьбы с допингом», — заявили в комитете.

Представители МОК сообщили о намерении обратиться в Федеральный суд Швейцарии после получения мотивировочной части.

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1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Суд аннулировал санкции МОК, восстановив результаты, показанные ими на Играх-2014. Еще 11 спортсменов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, однако суд заменил пожизненное отстранение на запрет на участие в Олимпиаде в Пхенчхане.

Российские спортсмены на Играх-2018 выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России». Однако ряд ведущих атлетов не получили приглашение на Олимпиаду от МОК. В их числе биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, пятеро хоккеистов и большинство конькобежцев.

Спортивный арбитраж удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов
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