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13:20 (мск), источник: Р-Спорт

МОК: Атлеты из РФ по-прежнему могут участвовать в ОИ только по приглашению комитета

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Решение исполкома МОК от 5 декабря остается в силе, российские спортсмены по-прежнему могут участвовать в Олимпиаде-2018 только по приглашению комитета, МОК оставляет за собой право обратиться в Федеральный суд Швейцарии по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно россиян, сообщается на официальном сайте МОК.

Источник: РИА "Новости"

В четверг CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи решением МОК, а также восстановив их результаты на Играх-2014. Апелляции еще 11 российских атлетов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение от Олимпиад заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане).

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«Что касается участия спортсменов из России в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, то решение исполнительного комитета МОК от 5 декабря 2017 года остается в силе. Из этого ясно, что, поскольку ОКР временно дисквалифицирован, российские спортсмены могут участвовать в Играх в Пхенчхане только по приглашению МОК», — говорится в заявлении МОК.

«МОК будет тщательно анализировать мотивировочные решения, когда они будут доступны, и рассмотрит следующие действия, в том числе возможность обращения в Федеральный суд Швейцарии», — следует из сообщения.

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