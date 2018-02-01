МОК: Атлеты из РФ по-прежнему могут участвовать в ОИ только по приглашению комитета
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Решение исполкома МОК от 5 декабря остается в силе, российские спортсмены
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Решение исполкома МОК от 5 декабря остается в силе, российские спортсмены
В четверг CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи решением МОК, а также восстановив их результаты на Играх-2014. Апелляции еще 11 российских атлетов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение от Олимпиад заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане).
«Что касается участия спортсменов из России в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, то решение исполнительного комитета МОК от 5 декабря 2017 года остается в силе. Из этого ясно, что, поскольку ОКР временно дисквалифицирован, российские спортсмены могут участвовать в Играх в Пхенчхане только по приглашению МОК», — говорится в заявлении МОК.
«МОК будет тщательно анализировать мотивировочные решения, когда они будут доступны, и рассмотрит следующие действия, в том числе возможность обращения в Федеральный суд Швейцарии», — следует из сообщения.