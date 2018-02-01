Медведев поручил кабмину сделать все для участия российских спортсменов в ОИ

«Нужно все, о чем вы сказали, как можно быстрее сделать, чтобы полностью реабилитированные спортсмены могли воспользоваться всеми возможностями, которые перед ними в результате этого судебного решения открываются», — сказал Медведев в четверг на заседании правительства, обращаясь к вице-премьеру Виталию Мутко.