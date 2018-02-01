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13:19 (мск), источник: Р-Спорт

Медведев поручил кабмину сделать все для участия российских спортсменов в ОИ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству как можно быстрее предоставить все возможности реабилитированным российским спортсменам для участия в Олимпиаде в Пхенчхане.

Источник: Reuters

«Нужно все, о чем вы сказали, как можно быстрее сделать, чтобы полностью реабилитированные спортсмены могли воспользоваться всеми возможностями, которые перед ними в результате этого судебного решения открываются», — сказал Медведев в четверг на заседании правительства, обращаясь к вице-премьеру Виталию Мутко.

«Мы желаем всем нашим спортсменам больших успехов на Олимпиаде в Корее», — добавил он.

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