Официальное открытие Олимпийской деревни состоялось в Пхёнчхане

Олимпийская деревня разбита на два кластера. Первый, расположенный в горах, примет 3500 человек. В нем будут проживать горнолыжники, биатлонисты, бобслеисты, саночники, скелетонисты, сноубордисты, фристайлисты и лыжники. Второй, вместимостью 2700 человек, находится на побережье и предназначен для хоккеистов, фигуристов, керлингистов, конькобежцев и шорт-трекистов. Горный кластер будет использоваться для размещения спортсменов только во время Олимпиады, тогда как на побережье будут также проживать участники Паралимпиады.

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Первыми в деревню горного кластера заехали норвежцы, в дома на побережье одними из первых заселились сборные Венгрии, Чехии и Новой Зеландии. Ожидается, что в первый день работы Олимпийской деревни в нее заедут спортсмены из 22 стран. Большая часть делегации КНДР прибудет в Южную Корею позднее в четверг и будет проживать в прибрежном кластере.

В официальной церемонии открытия деревни приняли участие глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом и президент Национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Ки Хын. Над олимпийской деревней были подняты флаги всех стран- участниц Игр, в том числе КНДР. Согласно закону, существующему в Южной Корее, в стране запрещено поднятие флага КНДР, но запрет не распространяется на официальные мероприятия, проводимые под эгидой МОК.

Первыми из российских спортсменов в Южную Корею отправились саночники и шорт-трекисты. 169 российских атлетов из-за отстранения Олимпийского комитета России выступят на Играх под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России).