Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Жену Тарасова поздравляют с беременностью
Медведев счел «поводом уволиться» после списка из США
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков сходили в музей
Украинцы чемоданами везут в Крым колбасу и тушенку - СМИ
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Первые спортсмены из России прибыли на Олимпиаду
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов отметился передачей
Кейт Миддлтон сменила два образа за один день
Синди Кроуфорд в эффектных нарядах от Versace снялась для глянца
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Расплатой за долгую жизнь станут болезни в старости
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Фоторепортажи
12Каролин Возняцки выиграла Australian Open
8«Россия должна это ценить»
08:51 (мск), источник: ТАСС

Официальное открытие Олимпийской деревни состоялось в Пхёнчхане

ТАСС, 1 февраля. Церемония открытия Олимпийской деревни, в которой будут проживать члены делегаций команд-участниц Игр-2018, состоялась в Пхёнчхане. Об этом сообщает Yonhap.

Олимпийская деревня разбита на два кластера. Первый, расположенный в горах, примет 3500 человек. В нем будут проживать горнолыжники, биатлонисты, бобслеисты, саночники, скелетонисты, сноубордисты, фристайлисты и лыжники. Второй, вместимостью 2700 человек, находится на побережье и предназначен для хоккеистов, фигуристов, керлингистов, конькобежцев и шорт-трекистов. Горный кластер будет использоваться для размещения спортсменов только во время Олимпиады, тогда как на побережье будут также проживать участники Паралимпиады.

Читайте также
Олимпийская деревня в Пхенчхане готова принять первых белорусских спортсменов

Первыми в деревню горного кластера заехали норвежцы, в дома на побережье одними из первых заселились сборные Венгрии, Чехии и Новой Зеландии. Ожидается, что в первый день работы Олимпийской деревни в нее заедут спортсмены из 22 стран. Большая часть делегации КНДР прибудет в Южную Корею позднее в четверг и будет проживать в прибрежном кластере.

В официальной церемонии открытия деревни приняли участие глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом и президент Национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Ки Хын. Над олимпийской деревней были подняты флаги всех стран- участниц Игр, в том числе КНДР. Согласно закону, существующему в Южной Корее, в стране запрещено поднятие флага КНДР, но запрет не распространяется на официальные мероприятия, проводимые под эгидой МОК.

Первыми из российских спортсменов в Южную Корею отправились саночники и шорт-трекисты. 169 российских атлетов из-за отстранения Олимпийского комитета России выступят на Играх под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России).

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
WBC: Поветкин не может быть обязательным претендентом
Первые спортсмены из России прибыли на Олимпиаду
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов отметился передачей
СМИ: США заподозрили в коррупции ряд спортивных организаций
Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед ОИ-2018
Французский защитник перешел из «Манчестер Сити» в «Эвертон»
Новости
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Российские секс-символы 90-х, которых мы больше не можем узнать Неудачная пластика, лишний вес, постоянный стресс – все это с возрастом отражается и на лице и теле
Дети
Жену Тарасова поздравляют с беременностью Анастасия Костенко появилась на публике в просторном платье.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь