Официальное открытие Олимпийской деревни состоялось в Пхёнчхане
ТАСС, 1 февраля. Церемония открытия Олимпийской деревни, в которой будут проживать члены делегаций
ТАСС, 1 февраля. Церемония открытия Олимпийской деревни, в которой будут проживать члены делегаций
Олимпийская деревня разбита на два кластера. Первый, расположенный в горах, примет 3500 человек. В нем будут проживать горнолыжники, биатлонисты, бобслеисты, саночники, скелетонисты, сноубордисты, фристайлисты и лыжники. Второй, вместимостью 2700 человек, находится на побережье и предназначен для хоккеистов, фигуристов, керлингистов, конькобежцев и
Первыми в деревню горного кластера заехали норвежцы, в дома на побережье одними из первых заселились сборные Венгрии, Чехии и Новой Зеландии. Ожидается, что в первый день работы Олимпийской деревни в нее заедут спортсмены из 22 стран. Большая часть делегации КНДР прибудет в Южную Корею позднее в четверг и будет проживать в прибрежном кластере.
В официальной церемонии открытия деревни приняли участие глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом и президент Национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Ки Хын. Над олимпийской деревней были подняты флаги всех стран- участниц Игр, в том числе КНДР. Согласно закону, существующему в Южной Корее, в стране запрещено поднятие флага КНДР, но запрет не распространяется на официальные мероприятия, проводимые под эгидой МОК.
Первыми из российских спортсменов в Южную Корею отправились саночники и
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.