WADA подтвердило уязвимость новейших контейнеров для допинг-проб
ТАСС, 1 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) отказаться от использования контейнеров для
ТАСС, 1 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) отказаться от использования контейнеров для
Отмечается, что нашел подтверждение факт уязвимости контейнеров
WADA рекомендует применять на Играх в Южной Корее более раннюю модель контейнеров этой же фирмы — ту, что использовалась на Олимпиаде в
МОК ранее выражал обеспокоенность в связи с появлением информации об уязвимости новых контейнеров, однако подчеркивалось, что не существует сомнений в том, что WADA сумеет найти решение проблемы.