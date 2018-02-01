WADA подтвердило уязвимость новейших контейнеров для допинг-проб

Отмечается, что нашел подтверждение факт уязвимости контейнеров BEREG-KIT, разработанных в сентябре 2017 года швейцарской компании Berlinger, — их можно вскрыть даже без использования специальных инструментов. Планировалось, что эти контейнеры будут использоваться на Олимпиаде-2018.

Читайте также WADA озаботилось новыми пробирками для допинг-тестов

WADA рекомендует применять на Играх в Южной Корее более раннюю модель контейнеров этой же фирмы — ту, что использовалась на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Как сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, Berlinger уже согласилась возобновить производство модели более раннего образца.