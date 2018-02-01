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08:31 (мск), источник: ТАСС

WADA подтвердило уязвимость новейших контейнеров для допинг-проб

ТАСС, 1 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало Международному олимпийскому комитету (МОК) отказаться от использования контейнеров для допинг-проб нового образца на Играх в Пхёнчхане и применять тару более раннего поколения. Об этом сообщается в пресс-релизе WADA.

Отмечается, что нашел подтверждение факт уязвимости контейнеров BEREG-KIT, разработанных в сентябре 2017 года швейцарской компании Berlinger, — их можно вскрыть даже без использования специальных инструментов. Планировалось, что эти контейнеры будут использоваться на Олимпиаде-2018.

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WADA рекомендует применять на Играх в Южной Корее более раннюю модель контейнеров этой же фирмы — ту, что использовалась на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Как сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, Berlinger уже согласилась возобновить производство модели более раннего образца.

МОК ранее выражал обеспокоенность в связи с появлением информации об уязвимости новых контейнеров, однако подчеркивалось, что не существует сомнений в том, что WADA сумеет найти решение проблемы.

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