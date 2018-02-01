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07:58 (мск), источник: ТАСС

NYT: Власти США заподозрили в коррупции ряд крупных спортивных организаций

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти США разослали запросы о предоставлении информации, касающейся целого ряда международных спортивных организаций, их подозревают в причастности к коррупции. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии американской газеты The New York Times.

Источник: РИА "Новости"

Журналисты издания ознакомились с одной из судебных повесток, направленных в связи с проверкой. Как следует из материала, разбирательством занимаются Генеральная прокуратура США и прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк. Следователей, в частности, интересуют Международная федерация футбола (ФИФА), Международный олимпийский комитет (МОК), Международная ассоциация легкоатлетических федераций, а также Национальный олимпийский комитет (НОК) США.

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По данным газеты, у американских властей есть подозрения относительно возможных случаев вымогательства, мошенничества и легализации доходов от незаконной деятельности. Они, предположительно, касаются выбора городов для проведения международных соревнований. Следователи уделяют особое внимание, в частности, чемпионатам мира по легкой атлетике, которые пройдут в Дохе в 2019 году и в американском городе Юджин (штат Орегон) в 2021 году. Власти США рассчитывают получить в том числе свидетельские показания, документы и записи о финансовых транзакциях.

В статье говорится, что следователей также интересует компания Helios Partners. Как утверждает издание, она помогала ряду государств осуществлять лоббистскую деятельность с целью получения прав на проведение спортивных соревнований. По версии газеты, она якобы содействовала и России в получении права на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года, а также чемпионата мира по футболу 2018 года.

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