NYT: Власти США заподозрили в коррупции ряд крупных спортивных организаций

Источник: РИА "Новости"

Журналисты издания ознакомились с одной из судебных повесток, направленных в связи с проверкой. Как следует из материала, разбирательством занимаются Генеральная прокуратура США и прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк. Следователей, в частности, интересуют Международная федерация футбола (ФИФА), Международный олимпийский комитет (МОК), Международная ассоциация легкоатлетических федераций, а также Национальный олимпийский комитет (НОК) США.

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По данным газеты, у американских властей есть подозрения относительно возможных случаев вымогательства, мошенничества и легализации доходов от незаконной деятельности. Они, предположительно, касаются выбора городов для проведения международных соревнований. Следователи уделяют особое внимание, в частности, чемпионатам мира по легкой атлетике, которые пройдут в Дохе в 2019 году и в американском городе Юджин (штат Орегон) в 2021 году. Власти США рассчитывают получить в том числе свидетельские показания, документы и записи о финансовых транзакциях.