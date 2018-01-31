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31 января, источник: Спорт-Экспресс

Олимпийцы заклеивают надпись «Россия». Но обходят запреты

Первые российские спортсмены отправились на Олимпийские игры в Пхенчхан.

Источник: Спорт-Экспресс

Из аэропорта Шереметьево улетели наши команды по четырем видам спорта: саням, шорт-треку, керлингу и женская биатлонная сборная. Улетали атлеты без лишнего шума и пафоса. Обычные люди узнавали олимпийцев редко. Возможно, виной тому скромная нейтральная форма, на которой не было никаких национальных признаков. Увы, Международный олимпийский комитет (МОК) установил России такие правила игры.

Пойти против них наши спортсмены не могут, однако на разные ухищрения — горазды. У кого-то из шорт-трекисток, например, на рюкзаке висел брелок с матрешкой. Но больше всех отличился Семен Павличенко. Саночников экипировали рюкзаками, на которых надпись «Russia» была заклеена скотчем. И чемпион мира ручкой прямо на этом скотче написал: «Статус олимпийский атлет из России не меняет национальной принадлежности»! Хотите поспорить?

— Это моя позиция, которую разделяют более или менее все, — заявил Павличенко. — Я решил высказать ее таким вот способом. Как отреагирует МОК? Будем разбираться на месте. Если скажут, что это запрещено — придется убрать. Но вроде бы я ничего не нарушаю.

Керлингисток приехали поддержать подруги по сборной во главе с Людмилой Прививковой — скипом сборной на Играх в Ванкувере. «Меня просто трясет, волнуюсь, как будто сама улетаю», — не скрывала она.

Биатлонисток Татьяну Акимова и Ульяну Кайшеву не заметил почти никто даже из журналистов. Девушки прилетели в Шереметьево из Мюнхена и фактически перепрыгнули с одного рейса на другой. Кайшеву приехала проводить мама, а Акимову — муж. Он прямо из Чебоксар привез ей пирожки, приготовленные по специальному чувашскому рецепту. Старший тренер сборной Сергей Коновалов едва сдерживал эмоции. «Как своих детей провожаю», — признался специалист.

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