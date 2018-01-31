Олимпийцы заклеивают надпись «Россия». Но обходят запреты
Первые российские спортсмены отправились на Олимпийские игры в Пхенчхан.
Первые российские спортсмены отправились на Олимпийские игры в Пхенчхан.
Из аэропорта Шереметьево улетели наши команды по четырем видам спорта: саням,
Пойти против них наши спортсмены не могут, однако на разные ухищрения — горазды. У
— Это моя позиция, которую разделяют более или менее все, — заявил Павличенко. — Я решил высказать ее таким вот способом. Как отреагирует МОК? Будем разбираться на месте. Если скажут, что это запрещено — придется убрать. Но вроде бы я ничего не нарушаю.
Керлингисток приехали поддержать подруги по сборной во главе с Людмилой Прививковой — скипом сборной на Играх в Ванкувере. «Меня просто трясет, волнуюсь, как будто сама улетаю», — не скрывала она.
Биатлонисток Татьяну Акимова и Ульяну Кайшеву не заметил почти никто даже из журналистов. Девушки прилетели в Шереметьево из Мюнхена и фактически перепрыгнули с одного рейса на другой. Кайшеву приехала проводить мама, а Акимову — муж. Он прямо из Чебоксар привез ей пирожки, приготовленные по специальному чувашскому рецепту. Старший тренер сборной Сергей Коновалов едва сдерживал эмоции. «Как своих детей провожаю», — признался специалист.