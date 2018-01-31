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21:27 (мск), источник: ТАСС

Выдача олимпийской формы проходит в соответствии со списками ОКР

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Выдача олимпийской формы спортсменам, тренерам и членам делегации проходит в соответствии со списками Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС заявила руководитель компании ZASPORT, официального экипировшика ОКР, Анастасия Задорина.

«Экипировочный центр ZASPORT открылся 22 января и будет работать до 7 февраля включительно, — сказала Задорина. — На данный момент мы экипировали 411 спортсменов, членов делегации и официальных гостей, комплектов формы достаточно для всех тех, кого необходимо экипировать, — выдача формы проходит строго в соответствии со списками, которые нам предоставил Олимпийский комитет России. Хочу отметить, что наша команда проделала огромную работу по разработке и пошиву нейтральной формы, все эскизы и образцы мы согласовали с МОК и не получили замечаний. По срокам мы уложились в один месяц, все профессионалы, работающие в индустрии производства одежды, знают, что обычный цикл создания новой коллекции составляет от 6 до 9 месяцев, а производства нового чемодана — и того больше».

«Всем спортсменам выдается два комплекта экипировки: нейтральная с логотипом OAR (Olympic athlete from Russia) и олимпийская — с национальной российской символикой. С Международным олимпийским комитетом согласовывается возможность того, чтобы в церемонии закрытия Игр наша команда участвовала в парадной форме с российским флагом и гербом», — добавила Задорина.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 российских спортсменов и 189 официальных лиц.

МОК приостановил членство ОКР в организации, из-за чего сборная России не будет представлена на Играх-2018. Российские спортсмены могут выступать на Играх только под олимпийским флагом в статусе «олимпийский атлет из России». Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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