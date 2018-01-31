Выдача олимпийской формы проходит в соответствии со списками ОКР

«Экипировочный центр ZASPORT открылся 22 января и будет работать до 7 февраля включительно, — сказала Задорина. — На данный момент мы экипировали 411 спортсменов, членов делегации и официальных гостей, комплектов формы достаточно для всех тех, кого необходимо экипировать, — выдача формы проходит строго в соответствии со списками, которые нам предоставил Олимпийский комитет России. Хочу отметить, что наша команда проделала огромную работу по разработке и пошиву нейтральной формы, все эскизы и образцы мы согласовали с МОК и не получили замечаний. По срокам мы уложились в один месяц, все профессионалы, работающие в индустрии производства одежды, знают, что обычный цикл создания новой коллекции составляет от 6 до 9 месяцев, а производства нового чемодана — и того больше».