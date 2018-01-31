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19:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вскрыть пробы голыми руками. ВАДА признало, что система хранения допинг-проб несовершенна

Что происходит?

Источник: Спорт-Экспресс

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что пробирки, использующиеся для хранения допинг-проб производства компании «Берлингер», можно открыть вручную и без царапин. Это ставит под вопрос эффективность работы всей мировой системы борьбы с допингом.

Кельнская антидопинговая лаборатория, которая является одной из самых крупных и уважаемых в мире, неожиданно обнаружила, что пробирки «Берлингер» можно вскрыть голыми руками.

— 19 января лаборатория в Кельне проинформировала ВАДА о том, что пробирки для хранения проб новой системы «Берег-кит Женева», которые используются с сентября 2017 года, могут быть вскрыты вручную путем заморозки пробы, — говорится в официальном заявлении ВАДА. — После этого ВАДА немедленно связалась с лабораторией, чтобы убедиться в достоверности этого факта. 27 января компания «Берлингер» ответила, что действуя по предоставленному Кельнской лабораторией протоколу, им не удалось повторить вскрытия пробы.

Тем не менее, ВАДА продолжает расследование. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что система хранения проб «Берег-кит Женева» была специально разработана для Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане. МОК оперативно отреагировал на стартующий скандал и, что совершенно неудивительно, выразил обеспокоенность.

— Нас очень волнует этот вопрос, — заявили представители МОК. — С того момента, как мы получили эту информацию, мы тут же обратились к ВАДА и попросили их гарантий, что допинг-тестирование в Пхенчхане будет надежным и достоверным.

ПРОБЫ ПОЛОЖЕНО ЗАМОРАЖИВАТЬ

В соответствие с протоколом, пробирки с пробами не запрещено, а даже рекомендовано замораживать. Во время сдачи пробы спортсмена делятся на две равные части — пробу «А» и пробу «Б». Проба «А» сразу подвергается проверке, а «Б» вскрывается только в случае, если «А» оказывается положительной. Так как, в соответствие с правилами, пробы хранятся десять лет, тысячи проб «Б» находятся в холодильниках лабораторий по всему миру и ожидают своей очереди.

Неудивительно, что несовершенство системы вскрылось только сейчас. Пробирки новой системы используются только с сентября 2017 года. То есть замороженные пробы «Б» начали вскрывать совсем недавно, и связано это было, скорее всего, с тем, что чья-то проба «А» дала положительный результат на допинг. И вот грянула сенсация: специалисты в Кельне смогли открыть замороженную пробу «Б» голыми руками.

Это открытие рушит систему допинг-тестирования и репутацию ВАДА. Новые банки были изобретены как раз после того, как выяснилось, что пробирки предыдущей модели можно было вскрыть с использованием специальных инструментов. Именно это, по версии ВАДА и МОК, случилось на Олимпиаде в Сочи, где якобы происходила массовая подмена допинг-проб российских спортсменов.

И вот компания «Берлингер» после нескольких лет кропотливой работы представила новую систему хранения допинг-проб. Сделаны они таким образом, что, по данным самой уважаемой лаборатории мира, вскрыть их можно даже не с помощью инструмента, а просто голыми руками.

ПОДДЕЛЬНАЯ ПРОБА ЗА 6 ЕВРО

Удар по репутации «Берлингер» и ВАДА в последние дни получился двойным. Немецкий журналист Хайо Зеппельт провел собственное расследование, которое показало, что пробирки с пробами очень легко подделать. Зеппельту удалось получить подтверждение от одного из китайских стекольных заводов, что они могут сделать абсолютно идентичную пробирку ценой всего 6 евро за штуку.

— Пробирки новой модели, использующиеся с 2017 года, подделать даже легче, чем предыдущие, — заключили китайцы.

Получается, нет никаких гарантий, что пробы не вскрываются и не подделываются уже на протяжении многих лет. Никто не знает: если китайцы готовы производить поддельные пробы сейчас, вдруг они уже делали это раньше?

Если начать проверять на идентичность тысячи, миллионы допинг-проб, которые хранятся в лабораториях по всему миру, на это уйдут годы. Более того, если пробу можно заморозить и вскрыть голыми руками, это впоследствии может быть нереально доказать вообще.

На приближающейся Олимпиаде нам предлагается просто поверить ВАДА и МОК на слово. Либо — просто туда не ездить.

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