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19:28 (мск), источник: Р-Спорт

Фонд поддержки олимпийцев организует «Дом спорта» в Канныне на время ОИ-2018

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Фонд поддержки олимпийцев России организует «Дом спорта» в городе Каннын во время зимних Олимпийских игр-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, сообщается в пресс-релизе организаторов дома.

Как отмечается в релизе, в «Доме спорта» болельщики со всего мира смогут посмотреть трансляции соревнований, встретиться с российскими атлетами — участниками Олимпиады и с ветеранами-олимпийцами. В «Доме» будут также организованы различные интерактивные выставки.

«Дома спорта — это такая территория дружбы, где мы будем рады всем спортсменам из самых разных стран, где будет рассказана история каждого зимнего вида спорта. Каждый болельщик, неважно, за команду какой страны он болеет, получит возможность в теплой атмосфере встретиться с легендарными спортсменами, увидеть выставки и окунуться в живую и яркую атмосферу спорта», — заявил исполнительный директор фонда Александр Катушев.

«Хотелось бы отдельно поблагодарить наших корейских партнеров, которые помогают реализовать эту инициативу. И показывают пример того, как должны относиться друг к другу члены большой олимпийской семьи», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с олимпийцами в среду заявил, что «если современный спорт, олимпийское движение утратят самую важную составляющую спорта, объединяющую народы и страны, то тогда все это просто потеряет смысл».

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря принял решение, что российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018, но под олимпийским флагом в статусе «спортсмены-олимпийцы из России» и при выполнении определенных условий. Олимпиада в Пхенчхане пройдет 9—25 февраля.

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