Украина отправит на Олимпиаду-2018 наименьшее за свою историю число спортсменов

Украинские спортсмены будут выступать в девяти видах спорта из 15, представленных на Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля. Больше всего лицензий заработали биатлонисты — от Украины на Олимпиаду отправятся 11 спотсменов, в санном спорте примут участие 6 атлетов, в фигурном катании и лыжных гонках — по 4 спортсмена, в фристайле — 3, в горнолыжном спорте — 2, по одному спотсмену — в лыжном двоеборье, скелетоне и сноубординге.

На первой для Украины зимней Олимпиаде в Лиллехаммере (Норвегия) в 1994 году принимали участие 37 украинских спортсменов в 10 видах спорта, завоевав одну золотую и одну бронзовую медаль. Через четыре года в Нагано было 56 спортсменов в 10 видах спорта, в Солт-Лейк-Сити в 2002 году — 68 спортсменов в 11 видах спорта, после чего количество пошло на спад. В 2006 году в Турине за Украину выступило 52 спортсмена в 9 видах спорта, столько же было в Ванкувере в 2010 году, а в Сочи в 2014 году поехало 45 украинских спортсменов, которые выступили в тех же 9 видах спорта.