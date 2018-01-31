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18:41 (мск), источник: ТАСС

Украина отправит на Олимпиаду-2018 наименьшее за свою историю число спортсменов

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Украина на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея) будет представлена 33 спортсменами. Это самый маленький показатель в истории участия Украины в зимних Олимпийских играх.

Как сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины, 30 января завершился отбор спортсменов на Олимпийские игры-2018. Олимпийские лицензии заработали всего 33 украинских атлета.

Украинские спортсмены будут выступать в девяти видах спорта из 15, представленных на Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля. Больше всего лицензий заработали биатлонисты — от Украины на Олимпиаду отправятся 11 спотсменов, в санном спорте примут участие 6 атлетов, в фигурном катании и лыжных гонках — по 4 спортсмена, в фристайле — 3, в горнолыжном спорте — 2, по одному спотсмену — в лыжном двоеборье, скелетоне и сноубординге.

На первой для Украины зимней Олимпиаде в Лиллехаммере (Норвегия) в 1994 году принимали участие 37 украинских спортсменов в 10 видах спорта, завоевав одну золотую и одну бронзовую медаль. Через четыре года в Нагано было 56 спортсменов в 10 видах спорта, в Солт-Лейк-Сити в 2002 году — 68 спортсменов в 11 видах спорта, после чего количество пошло на спад. В 2006 году в Турине за Украину выступило 52 спортсмена в 9 видах спорта, столько же было в Ванкувере в 2010 году, а в Сочи в 2014 году поехало 45 украинских спортсменов, которые выступили в тех же 9 видах спорта.

По итогам зимних Олимпийских игр-2014 украинские олимпийцы повторили лучшее выступление на зимних играх двадцатилетней давности: 1 золотая и 1 бронзовая медаль. Впервые были завоеваны две медали в биатлоне на одной Олимпиаде. Вита Семеренко принесла Украине первую медаль Игр в Сочи, завоевав «бронзу» в спринте. 21 февраля Олимпийскими чемпионками стали Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Вита Семеренко, одержав победу в эстафете.

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