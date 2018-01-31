Организаторы Олимпийских игр в Пхёнчхане реализовали 74% билетов

Нереализованными остаются 278 тыс. билетов из 1,07 млн, в том числе билеты на торжественную церемонию открытия. Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Республики Корея сообщил, что почти полностью распроданы все места на соревнования фигуристов (мужское одиночное катание), керлингу и матчи с участием объединенной женской хоккейной команды КНДР и Южной Кореи.

«Остались билеты лишь на небольшое количество соревнований, — сообщил Ли Хи Бом. — Ожидаю, что все билеты на Олимпийские игры в Пхёнчхане будут проданы».

По его словам, на соревнования первых трех дней Олимпиады проданы почти 80% билетов.