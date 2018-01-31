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17:15 (мск), источник: ТАСС

Организаторы Олимпийских игр в Пхёнчхане реализовали 74% билетов

ТАСС, 31 января. Около 74% билетов на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане продано. Об этом сообщил глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом, которого цитирует портал Inside the games со ссылкой на агентство Yonhap.

Нереализованными остаются 278 тыс. билетов из 1,07 млн, в том числе билеты на торжественную церемонию открытия. Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Республики Корея сообщил, что почти полностью распроданы все места на соревнования фигуристов (мужское одиночное катание), керлингу и матчи с участием объединенной женской хоккейной команды КНДР и Южной Кореи.

«Остались билеты лишь на небольшое количество соревнований, — сообщил Ли Хи Бом. — Ожидаю, что все билеты на Олимпийские игры в Пхёнчхане будут проданы».

По его словам, на соревнования первых трех дней Олимпиады проданы почти 80% билетов.

Зимняя Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Принять участие в Олимпийских играх смогут только те российские спортсмены, которые получили специальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Россияне будут выходить на соревнования под олимпийским флагом и в статусе «олимпийский атлет из России».

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