«Простите нас». Владимир Путин извинился перед российскими олимпийцами
Президент России Владимир Путин на встрече с российскими спортсменами перед Олимпиадой в Пхенчхане выразил им полную поддержку.
Президент России Владимир Путин на встрече с российскими спортсменами перед Олимпиадой в Пхенчхане выразил им полную поддержку.
Путин добавил, что государство сделает все, чтобы защитить спортсменов в сложившейся ситуации.
— Все мы знаем, как тяжело даются победы в спорте, — сказал Путин. — Вдвойне сложнее, когда спорт смешивается с чуждыми явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой. Втройне тяжелее, когда складывается такая трудная обстановка внутри страны, внутри общественного мнения. Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить.
Но Россия всегда поддерживала идеи чистого спорта — чистого от допинга и от наносных явлений. Сделаем все, чтобы защитить тех спортсменов, кто пострадал. И будем поддерживать вас.
Напомним, Олимпиада-2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены по решению исполкома МОК выступят на ней в качестве «Олимпийских атлетов из России» с рядом ограничений по допуску и правилам поведения.