«Простите нас». Владимир Путин извинился перед российскими олимпийцами

— Все мы знаем, как тяжело даются победы в спорте, — сказал Путин. — Вдвойне сложнее, когда спорт смешивается с чуждыми явлениями, с наносными обстоятельствами, с политикой. Втройне тяжелее, когда складывается такая трудная обстановка внутри страны, внутри общественного мнения. Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить.