Расписание выступлений казахстанцев на Играх в Пхенчхане

Источник: Prosports.kz

МИА «Казинформ» подготовил расписание выступлений казахстанских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут с 9 по 25 февраля в корейском городе Пхенчхане, передает prosports.kz.

По данным Национального олимпийского комитета, в Южной Корее Казахстан будут представлять 46 спортсменов, выступающих в 9 видах спорта. За годы независимости Казахстан отправляет своих спортсменов на зимнюю Олимпиаду в 7-ой раз.

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9 февраля на Олимпийском стадионе Пхенчхана в 17:00 по времени Астаны стартует красочная церемония открытия масштабных соревнований, флаг Казахстана пронесет выступающий в соревнованиях по шорт-треку Абзал Ажгалиев.

Добавим, что приведенное расписание может отличаться от графика телетрансляций, поскольку некоторые соревнования могут быть показаны в Казахстане в записи. Начало соревнований указано по времени Астаны. В случае экстремальных погодных условий возможен перенос времени начала соревнований, о чем организаторы будут сообщать дополнительно.

9 февраля (пятница)

7:00, 8:45 Фристайл-могул, квалификация (Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков).

17:00 Церемония открытия.

10 февраля (суббота)

13:15 Лыжные гонки, дуатлон, женщины (Анна Шевченко, Елена Коломина, Валерия Тюленева).

16:00 Шорт-трек 1500 метров, мужчины (Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша Денис, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев).

16:10 Санный спорт, 1 и 2 заезды, одиночки, мужчины (Никита Копыренко).

17:15 Биатлон, спринт, женщины (Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Елизавета Бельченко, Алина Райкова).

18:35 Прыжки с трамплина, мужчины (Cергей Ткаченко).

11 февраля (воскресенье)

08:00 Горнолыжный спорт, даунхилл, мужчины (Игорь Закурдаев).

12:15 Лыжные гонки, дуатлон, мужчины (Алексей Полторанин, Евгений Величко, Денис Волотка, Виталий Пухкало).

15:50 Санный спорт, 3 и 4 заезды, финал одиночки, мужчины.

16:30, 18:00 Фристайл-могул, финал, женщины.

17:15 Биатлон, спринт, мужчины (Василий Подкорытов, Максим Браун, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Владислав Витенко).

12 февраля (понедельник)

7:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом-гигант, женщины (Мария Григорова).

16:10 Биатлон, гонка-преследования, женщины.

16:30, 18:00 Фристайл-могул, финал, мужчины.

18:30 Конькобежный спорт, 1500 метров, женщины (Екатерина Айдова).

13 февраля (вторник)

08:30, 12:00 Горнолыжный спорт, суперкомбинация, мужчины.

14:30,17:00 Лыжные гонки, спринт, классическим стиль, мужчины и женщины.

16:00 Шорт-трек, 500 метров, женщины (Анастасия Крестова, Ким Йонг А).

17:00 Конькобежный спорт, 1500 метров, мужчины (Роман Креч, Денис Кузин, Федор Мезенцев, Артем Крикунов, Станислав Палкин).

14 февраля (среда)

07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом, женщины.

16:00 Конькобежный спорт, 1000 метров, женщины.

17:00 Биатлон, 15 км индивидуальная гонка, женщины.

15 февраля (четверг)

08:00 Горнолыжный спорт, Супергигант, мужчины.

12:30 Лыжные гонки, 10 км свободным стилем, женщины.

17:00 Биатлон, 20 км индивидуальная гонка, мужчины.

17:00 Фристайл-акробатика, квалификация, женщины (Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Маржан Акжигит, Аяна Жолдас).

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16 февраля (пятница)

7:00−11:30 Фигурное катание, мужчины, короткая программа (Денис Тен).

12:00 Лыжные гонки, 15 км свободным стилем, мужчины.

17:00 Фристайл-акробатика, финал, женщины.

18:30 Прыжки на лыжах с трамплина, квалификация, мужчины.

17 февраля (суббота)

7:00−11:25 Фигурное катание, произвольная программа, мужчины.

08:00 Горнолыжный спорт, Супергигант, женщины.

15:30 Лыжные гонки, эстафета, женщины.

16:00 Шорт-трек, 1000 м, мужчины, 1500 м, женщины.

17:00 Фристайл-акробатика, квалификация, мужчины (Ильдар Бадрутдинов).

18:30 Прыжки на лыжах с трамплина, финал, мужчины.

18 февраля (воскресенье)

07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины.

12:15 Лыжные гонки, эстафета, мужчины.

17:00 Конькобежный спорт, 500 м, женщины.

17:00 Фристайл-акробатика, финал, мужчины.

17:15 Биатлон, 15 км, масс-старт, мужчины.

19 февраля (понедельник)

17:00 Конькобежный спорт, 500 м, мужчины.

20 февраля (вторник)

16:00 Шорт-трек, квалификация, 500 м, мужчины, 1000 м, женщины.

17:15 Биатлон, микст.

21 февраля (среда)

7:00−11:30 Фигурное катание, короткая программа, женщины (Элизабет Турсынбаева, Айза Мамбекова).

08:00 Горнолыжный спорт, даунхил, женщины.

14:00, 16:00 Лыжные гонки, командный спринт свободным стилем, мужчины и женщины.

22 февраля (четверг)

07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом, мужчины.

16:00 Шорт-трек, финалы, 500 м, мужчины, 1000 м, женщины.

17:15 Биатлон, эстафета, женщины.

23 февраля (пятница)

7:00−11:15 Фигурное катание, произвольная программа, женщины.

08:00, 11:30 Горнолыжный спорт, суперкомбинация, женщины.

16:00 Конькобежный спорт, 1000 м, мужчины.

17:15 Биатлон, эстафета, мужчины.

24 февраля (суббота)

11:00 Лыжные гонки, 50 км, классический стиль, мужчины.

17:00 Конькобежный спорт, масс-старт, мужчины и женщины.

25 февраля (воскресенье)

6:30 Фигруное катание, показательные выступления.

12:15 Лыжные гонки, 30 км, классический стиль, женщины.