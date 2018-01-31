Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Индийца насмерть засосало в аппарат МРТ
Родители будущих первоклассников стоят в очередях по всей России
В России могут ввести единый стандарт для заборов
Синди Кроуфорд в эффектных нарядах от Versace снялась для глянца
Соловьев о драке Сванидзе и Шевченко: вы удивитесь моему выводу
Путин пошутил над поправившим его Михалковым
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Пелагея в роскошной шубе поддержала мужа на хоккейном матче
Мишель Обама рассказала о таинственном подарке
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Куркума помогает пожилым
Архитектор рассказал, что ждут москвичи от реновации
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Фоторепортажи
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
15:44 (мск), источник: Prosports.kz

Расписание выступлений казахстанцев на Играх в Пхенчхане

Кто? Когда? И во сколько?

Источник: Prosports.kz

МИА «Казинформ» подготовил расписание выступлений казахстанских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут с 9 по 25 февраля в корейском городе Пхенчхане, передает prosports.kz.

По данным Национального олимпийского комитета, в Южной Корее Казахстан будут представлять 46 спортсменов, выступающих в 9 видах спорта. За годы независимости Казахстан отправляет своих спортсменов на зимнюю Олимпиаду в 7-ой раз.

Читайте также
Стал известен состав сборной Казахстана на зимней Олимпиаде-2018

9 февраля на Олимпийском стадионе Пхенчхана в 17:00 по времени Астаны стартует красочная церемония открытия масштабных соревнований, флаг Казахстана пронесет выступающий в соревнованиях по шорт-треку Абзал Ажгалиев.

Добавим, что приведенное расписание может отличаться от графика телетрансляций, поскольку некоторые соревнования могут быть показаны в Казахстане в записи. Начало соревнований указано по времени Астаны. В случае экстремальных погодных условий возможен перенос времени начала соревнований, о чем организаторы будут сообщать дополнительно.

9 февраля (пятница)

7:00, 8:45 Фристайл-могул, квалификация (Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков).

17:00 Церемония открытия.

10 февраля (суббота)

13:15 Лыжные гонки, дуатлон, женщины (Анна Шевченко, Елена Коломина, Валерия Тюленева).

16:00 Шорт-трек 1500 метров, мужчины (Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша Денис, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев).

16:10 Санный спорт, 1 и 2 заезды, одиночки, мужчины (Никита Копыренко).

17:15 Биатлон, спринт, женщины (Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Елизавета Бельченко, Алина Райкова).

18:35 Прыжки с трамплина, мужчины (Cергей Ткаченко).

11 февраля (воскресенье)

08:00 Горнолыжный спорт, даунхилл, мужчины (Игорь Закурдаев).

12:15 Лыжные гонки, дуатлон, мужчины (Алексей Полторанин, Евгений Величко, Денис Волотка, Виталий Пухкало).

15:50 Санный спорт, 3 и 4 заезды, финал одиночки, мужчины.

16:30, 18:00 Фристайл-могул, финал, женщины.

17:15 Биатлон, спринт, мужчины (Василий Подкорытов, Максим Браун, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Владислав Витенко).

12 февраля (понедельник)

7:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом-гигант, женщины (Мария Григорова).

16:10 Биатлон, гонка-преследования, женщины.

16:30, 18:00 Фристайл-могул, финал, мужчины.

18:30 Конькобежный спорт, 1500 метров, женщины (Екатерина Айдова).

13 февраля (вторник)

08:30, 12:00 Горнолыжный спорт, суперкомбинация, мужчины.

14:30,17:00 Лыжные гонки, спринт, классическим стиль, мужчины и женщины.

16:00 Шорт-трек, 500 метров, женщины (Анастасия Крестова, Ким Йонг А).

17:00 Конькобежный спорт, 1500 метров, мужчины (Роман Креч, Денис Кузин, Федор Мезенцев, Артем Крикунов, Станислав Палкин).

14 февраля (среда)

07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом, женщины.

16:00 Конькобежный спорт, 1000 метров, женщины.

17:00 Биатлон, 15 км индивидуальная гонка, женщины.

15 февраля (четверг)

08:00 Горнолыжный спорт, Супергигант, мужчины.

12:30 Лыжные гонки, 10 км свободным стилем, женщины.

17:00 Биатлон, 20 км индивидуальная гонка, мужчины.

17:00 Фристайл-акробатика, квалификация, женщины (Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Маржан Акжигит, Аяна Жолдас).

Читайте также
Кто представит Казахстан на Олимпиаде в Пхёнчхане

16 февраля (пятница)

7:00−11:30 Фигурное катание, мужчины, короткая программа (Денис Тен).

12:00 Лыжные гонки, 15 км свободным стилем, мужчины.

17:00 Фристайл-акробатика, финал, женщины.

18:30 Прыжки на лыжах с трамплина, квалификация, мужчины.

17 февраля (суббота)

7:00−11:25 Фигурное катание, произвольная программа, мужчины.

08:00 Горнолыжный спорт, Супергигант, женщины.

15:30 Лыжные гонки, эстафета, женщины.

16:00 Шорт-трек, 1000 м, мужчины, 1500 м, женщины.

17:00 Фристайл-акробатика, квалификация, мужчины (Ильдар Бадрутдинов).

18:30 Прыжки на лыжах с трамплина, финал, мужчины.

18 февраля (воскресенье)

07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины.

12:15 Лыжные гонки, эстафета, мужчины.

17:00 Конькобежный спорт, 500 м, женщины.

17:00 Фристайл-акробатика, финал, мужчины.

17:15 Биатлон, 15 км, масс-старт, мужчины.

19 февраля (понедельник)

17:00 Конькобежный спорт, 500 м, мужчины.

20 февраля (вторник)

16:00 Шорт-трек, квалификация, 500 м, мужчины, 1000 м, женщины.

17:15 Биатлон, микст.

21 февраля (среда)

7:00−11:30 Фигурное катание, короткая программа, женщины (Элизабет Турсынбаева, Айза Мамбекова).

08:00 Горнолыжный спорт, даунхил, женщины.

14:00, 16:00 Лыжные гонки, командный спринт свободным стилем, мужчины и женщины.

22 февраля (четверг)

07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом, мужчины.

16:00 Шорт-трек, финалы, 500 м, мужчины, 1000 м, женщины.

17:15 Биатлон, эстафета, женщины.

23 февраля (пятница)

7:00−11:15 Фигурное катание, произвольная программа, женщины.

08:00, 11:30 Горнолыжный спорт, суперкомбинация, женщины.

16:00 Конькобежный спорт, 1000 м, мужчины.

17:15 Биатлон, эстафета, мужчины.

24 февраля (суббота)

11:00 Лыжные гонки, 50 км, классический стиль, мужчины.

17:00 Конькобежный спорт, масс-старт, мужчины и женщины.

25 февраля (воскресенье)

6:30 Фигруное катание, показательные выступления.

12:15 Лыжные гонки, 30 км, классический стиль, женщины.

17:00 Церемония закрытия.

Если Юстина Ковальчик выиграет третью Олимпиаду
Конец эпохи. Что означает уход Обамейянга из «Боруссии»
Смолов: Продолжу играть в «Краснодаре» и буду ждать предложения
Гид по Пхёнчхану. Всё, что нужно знать об хоккейном турнире ОИ
Еще и Глушакова потеряли. «Спартак» не забил софийскому ЦСКА
Жиру перешёл из «Арсенала» в «Челси» (видео)
Скелетонист Куликов обвинил Зубкова в подтасовке перед ОИ-2018
«Саутгемптон» отказался от борьбы за Промеса
Новости
Авто
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей Есть ли шанс заработать приличные деньги, имея водительское удостоверение? «Авто Mail.Ru» изучил рынок труда и готов дать точный ответ
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу Музыканты станут наставниками во втором сезоне вокального конкурса для детей-сирот «Ты супер!»
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Жги: сколько калорий ты сжигаешь каждый день, сидя в офисе Эта статья замотивирует тебя приходить на работу пораньше и сидеть там подольше.
Дети
Жена Маликова опубликовала первое фото с новорожденным сыном Мальчику устроили первую семейную фотосессию.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь