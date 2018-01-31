Расписание выступлений казахстанцев на Играх в Пхенчхане
Кто? Когда? И во сколько?
Кто? Когда? И во сколько?
МИА «Казинформ» подготовил расписание выступлений казахстанских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут с 9 по 25 февраля в корейском городе Пхенчхане, передает prosports.kz.
По данным Национального олимпийского комитета, в Южной Корее Казахстан будут представлять 46 спортсменов, выступающих в 9 видах спорта. За годы независимости Казахстан отправляет своих спортсменов на зимнюю Олимпиаду в 7-ой раз.
9 февраля на Олимпийском стадионе Пхенчхана в 17:00 по времени Астаны стартует красочная церемония открытия масштабных соревнований, флаг Казахстана пронесет выступающий в соревнованиях по
Добавим, что приведенное расписание может отличаться от графика телетрансляций, поскольку некоторые соревнования могут быть показаны в Казахстане в записи. Начало соревнований указано по времени Астаны. В случае экстремальных погодных условий возможен перенос времени начала соревнований, о чем организаторы будут сообщать дополнительно.
9 февраля (пятница)
7:00, 8:45
17:00 Церемония открытия.
10 февраля (суббота)
13:15 Лыжные гонки, дуатлон, женщины (Анна Шевченко, Елена Коломина, Валерия Тюленева).
16:00
16:10 Санный спорт, 1 и 2 заезды, одиночки, мужчины (Никита Копыренко).
17:15 Биатлон, спринт, женщины (Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Елизавета Бельченко, Алина Райкова).
18:35 Прыжки с трамплина, мужчины (Cергей Ткаченко).
11 февраля (воскресенье)
08:00 Горнолыжный спорт, даунхилл, мужчины (Игорь Закурдаев).
12:15 Лыжные гонки, дуатлон, мужчины (Алексей Полторанин, Евгений Величко, Денис Волотка, Виталий Пухкало).
15:50 Санный спорт, 3 и 4 заезды, финал одиночки, мужчины.
16:30, 18:00
17:15 Биатлон, спринт, мужчины (Василий Подкорытов, Максим Браун, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Владислав Витенко).
12 февраля (понедельник)
7:15, 10:45 Горнолыжный спорт,
16:10 Биатлон,
16:30, 18:00
18:30 Конькобежный спорт, 1500 метров, женщины (Екатерина Айдова).
13 февраля (вторник)
08:30, 12:00 Горнолыжный спорт, суперкомбинация, мужчины.
14:30,17:00 Лыжные гонки, спринт, классическим стиль, мужчины и женщины.
16:00
17:00 Конькобежный спорт, 1500 метров, мужчины (Роман Креч, Денис Кузин, Федор Мезенцев, Артем Крикунов, Станислав Палкин).
14 февраля (среда)
07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом, женщины.
16:00 Конькобежный спорт, 1000 метров, женщины.
17:00 Биатлон, 15 км индивидуальная гонка, женщины.
15 февраля (четверг)
08:00 Горнолыжный спорт, Супергигант, мужчины.
12:30 Лыжные гонки, 10 км свободным стилем, женщины.
17:00 Биатлон, 20 км индивидуальная гонка, мужчины.
17:00
16 февраля (пятница)
7:00−11:30 Фигурное катание, мужчины, короткая программа (Денис Тен).
12:00 Лыжные гонки, 15 км свободным стилем, мужчины.
17:00
18:30 Прыжки на лыжах с трамплина, квалификация, мужчины.
17 февраля (суббота)
7:00−11:25 Фигурное катание, произвольная программа, мужчины.
08:00 Горнолыжный спорт, Супергигант, женщины.
15:30 Лыжные гонки, эстафета, женщины.
16:00
17:00
18:30 Прыжки на лыжах с трамплина, финал, мужчины.
18 февраля (воскресенье)
07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины.
12:15 Лыжные гонки, эстафета, мужчины.
17:00 Конькобежный спорт, 500 м, женщины.
17:00
17:15 Биатлон, 15 км,
19 февраля (понедельник)
17:00 Конькобежный спорт, 500 м, мужчины.
20 февраля (вторник)
16:00
17:15 Биатлон, микст.
21 февраля (среда)
7:00−11:30 Фигурное катание, короткая программа, женщины (Элизабет Турсынбаева, Айза Мамбекова).
08:00 Горнолыжный спорт, даунхил, женщины.
14:00, 16:00 Лыжные гонки, командный спринт свободным стилем, мужчины и женщины.
22 февраля (четверг)
07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом, мужчины.
16:00
17:15 Биатлон, эстафета, женщины.
23 февраля (пятница)
7:00−11:15 Фигурное катание, произвольная программа, женщины.
08:00, 11:30 Горнолыжный спорт, суперкомбинация, женщины.
16:00 Конькобежный спорт, 1000 м, мужчины.
17:15 Биатлон, эстафета, мужчины.
24 февраля (суббота)
11:00 Лыжные гонки, 50 км, классический стиль, мужчины.
17:00 Конькобежный спорт,
25 февраля (воскресенье)
6:30 Фигруное катание, показательные выступления.
12:15 Лыжные гонки, 30 км, классический стиль, женщины.
17:00 Церемония закрытия.