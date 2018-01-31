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14:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

10 самых титулованных участников Олимпийских игр-2018

Крутой список даже без Бьорндалена и Ана.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный олимпионик современности — восьмикратный победитель Игр Оле Эйнар Бьорндален — в Пхенчхан не отобрался. Не пригласили на Олимпиаду-2018 шестикратного чемпиона, русского корейца Виктора Ана. Однако и без них в Корее будет много спортсменов, которые уже вошли в историю мирового спорта.

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Дарья ДОМРАЧЕВА

Взять хотя бы жену великого норвежца. Белорусская ракета стала одной из главных героинь Сочи-2014. Также у Дарьи есть бронза за индивидуальную гонку в Ванкувере-2010, две золотых медали с чемпионатов мира и Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира. А ведь Домрачевой всего 31 год. По меркам Бьорндалена — вообще не возраст.

Марит БЬОРГЕН

Самая титулованная спортсменка современности — Марит Бьорген. В марте ей будет уже 38 лет, но и сегодня мало кому под силу ее остановить. Норвежка — шестикратная олимпийская чемпионка и один из главных фаворита Пхенчхана во всех гонках, в которых будет принимать участие. То есть — во всех. Что касается чемпионатов мира, то Бьорген побеждала на них 18 раз.

Клаудиа ПЕХШТАЙН

22 февраля ей исполнится 46 лет. Свою первую олимпийскую медаль немка выиграла еще в Альбервеиле-1992.

Сложно поверить, но на тех Играх еще не выступал даже Бьорндален. Всего за карьеру Пехштайн побеждала на Олимпиадах пять раз и выиграла еще четыре медали разного достоинства. Из женщин только ей и нашей легендарной Раисе Сметаниной удавалось быть в призах на пяти Олимпийских играх подряд.

Эмиль Хегле СВЕНДСЕН

Самым титулованным биатлонистом в отсутствие Бьорндалена в Пхенчхане будет партнер Оле Эйнара по команде — Эмиль Хегле Свендсен. На счету норвежца четыре золотые олимпийские медали. Правда, сразу три из них выиграны в эстафетах.

Дарио КОЛОНЬЯ

Ошибаются те, кто думает, что самый титулованный действующий лыжник-олимпиец — Петтер Нортуг. У норвежца «только» два золота Игр. А вот у швейцарца Дарио Колоньи — три. И он, кстати, вполне может пополнить свою коллекцию в Пхенчхане. А Нортуга там, судя по всему, мы, увы, не увидим.

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Ирен ВЮСТ

Живая легенда голландских, да и мировых коньков, продолжает собирать медали со всех турниров. В Сочи-2014 она попала на пьедестал в пяти видах из шести возможных. Вряд ли ей удастся повторить тот же трюк в Пхенчхане, но одну-две золотых медали она вполне может выиграть. Пока их у нее — четыре.

Феликс ЛОХ

Если в коньках, лыжах или биатлоне можно выиграть по пять медалей за одну Олимпиаду, то, например, саночники такой возможности не имеют. Тем ценнее достижение Феликса Лоха — немец трехкратный олимпийский чемпион. Еще он девятикратный чемпион мира. В Сочи Лоху выпала честь быть знаменосцем своей страны.

Свен КРАМЕР

Еще один конькобежец в нашем списке. О Свене Крамере слышали даже те, кто далек от его вида спорта. Голландец — настоящая легенда. В его активе три олимпийских золота. Вообще должно было быть четыре. Но в Ванкувере-2010, где он с огромным преимуществом победил на 10 000 м, Свен допустил ошибку с переходом дорожек — и к всеобщему шоку был снят.

Нориаки КАСАЙ

Если все вышеуказанные спортсмены побеждали на Олимпийских играх, как минимум, трижды (идущая следом Шиффрин попала в наш топ-лист авансом), то японец — ни разу. Пока. Он трижды выигрывал медали на Олимпиадах, но его уникальность в другом — в спортивном долголетии и стабильности.

По количеству возрастных рекордов 45-летний японец — самый титулованный участник Игр-2018.

Никто кроме Касая не принимал участия в 13 чемпионатах мира по лыжным видам спорта, и никто не стартовал на этапах Кубка мира более 530 раз. Предстоящее Олимпийские игры станут для него восьмыми — и это тоже рекорд. Столько раз на зимних Олимпиадах не выступал еще никто.

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Микаэла ШИФФРИН

Эта американка — суперзвезда, несмотря на юный возраст. В Сочи-2014 она вышла в историю, став самой молодой победительницей Олимпийских игр в горных лыжах. Когда она выиграла золото в слаломе, ей не исполнилось еще и 19. В этом же виде программы она взяла три последних чемпионата мира. Есть у нее уже даже Большой хрустальный глобус. Скорее всего, победит Микаэла и в Пхенчхане, ведь в Кубке мира конкурентов у нее просто нет. Причем одной дисциплиной в Корее она ограничиваться не намерена, спортсменка хочет победить еще и в «гиганте».

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