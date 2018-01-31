10 самых титулованных участников Олимпийских игр-2018
Крутой список даже без Бьорндалена и Ана.
Крутой список даже без Бьорндалена и Ана.
Главный олимпионик современности — восьмикратный победитель Игр Оле Эйнар Бьорндален — в Пхенчхан не отобрался. Не пригласили на Олимпиаду-2018 шестикратного чемпиона, русского корейца Виктора Ана. Однако и без них в Корее будет много спортсменов, которые уже вошли в историю мирового спорта.
Дарья ДОМРАЧЕВА
Взять хотя бы жену великого норвежца. Белорусская ракета стала одной из главных героинь Сочи-2014. Также у Дарьи есть бронза за индивидуальную гонку в Ванкувере-2010, две золотых медали с чемпионатов мира и Большой хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира. А ведь Домрачевой всего 31 год. По меркам Бьорндалена — вообще не возраст.
Марит БЬОРГЕН
Самая титулованная спортсменка современности — Марит Бьорген. В марте ей будет уже 38 лет, но и сегодня мало кому под силу ее остановить. Норвежка — шестикратная олимпийская чемпионка и один из главных фаворита Пхенчхана во всех гонках, в которых будет принимать участие. То есть — во всех. Что касается чемпионатов мира, то Бьорген побеждала на них 18 раз.
Клаудиа ПЕХШТАЙН
Сложно поверить, но на тех Играх еще не выступал даже Бьорндален. Всего за карьеру Пехштайн побеждала на Олимпиадах пять раз и выиграла еще четыре медали разного достоинства. Из женщин только ей и нашей легендарной Раисе Сметаниной удавалось быть в призах на пяти Олимпийских играх подряд.
Эмиль Хегле СВЕНДСЕН
Самым титулованным биатлонистом в отсутствие Бьорндалена в Пхенчхане будет партнер Оле Эйнара по команде — Эмиль Хегле Свендсен. На счету норвежца четыре золотые олимпийские медали. Правда, сразу три из них выиграны в эстафетах.
Дарио КОЛОНЬЯ
Ошибаются те, кто думает, что самый титулованный действующий
Ирен ВЮСТ
Живая легенда голландских, да и мировых коньков, продолжает собирать медали со всех турниров. В Сочи-2014 она попала на пьедестал в пяти видах из шести возможных. Вряд ли ей удастся повторить тот же трюк в Пхенчхане, но
Феликс ЛОХ
Если в коньках, лыжах или биатлоне можно выиграть по пять медалей за одну Олимпиаду, то, например, саночники такой возможности не имеют. Тем ценнее достижение Феликса Лоха — немец трехкратный олимпийский чемпион. Еще он девятикратный чемпион мира. В Сочи Лоху выпала честь быть знаменосцем своей страны.
Свен КРАМЕР
Еще один конькобежец в нашем списке. О Свене Крамере слышали даже те, кто далек от его вида спорта. Голландец — настоящая легенда. В его активе три олимпийских золота. Вообще должно было быть четыре. Но в Ванкувере-2010, где он с огромным преимуществом победил на 10 000 м, Свен допустил ошибку с переходом дорожек — и к всеобщему шоку был снят.
Нориаки КАСАЙ
Если все вышеуказанные спортсмены побеждали на Олимпийских играх, как минимум, трижды (идущая следом Шиффрин попала в наш
Никто кроме Касая не принимал участия в 13 чемпионатах мира по лыжным видам спорта, и никто не стартовал на этапах Кубка мира более 530 раз. Предстоящее Олимпийские игры станут для него восьмыми — и это тоже рекорд. Столько раз на зимних Олимпиадах не выступал еще никто.
Микаэла ШИФФРИН
Эта американка — суперзвезда, несмотря на юный возраст. В Сочи-2014 она вышла в историю, став самой молодой победительницей Олимпийских игр в горных лыжах. Когда она выиграла золото в слаломе, ей не исполнилось еще и 19. В этом же виде программы она взяла три последних чемпионата мира. Есть у нее уже даже Большой хрустальный глобус. Скорее всего, победит Микаэла и в Пхенчхане, ведь в Кубке мира конкурентов у нее просто нет. Причем одной дисциплиной в Корее она ограничиваться не намерена, спортсменка хочет победить еще и в «гиганте».