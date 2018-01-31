МОК запретил сборной Белоруссии демонстрировать флаг РФ на Олимпиаде

Источник: РИА "Новости"

«Нам уже пришло официальное предупреждение: даже в отеле вне Олимпийской деревни мы не имеем права проводить любые публичные акции. Это одно из условий заселения в отель», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова главы Паралимпийского комитета Белоруссии Олега Шепеля.

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Он отметил, что в 2017 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро белорусские спортсмены были искренне возмущены нападками Всемирного антидопингового агентства (WADA) на российский спорт и решили поддержать россиян.